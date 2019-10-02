“شاهد” أحد القائمين على موسم الرياض يفجر غضب السعوديين.. طلب بنات للتنظيم بشرط “السفور”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع صوتي منسوب لأحد القائمين على تنظيم “موسم الرياض”، يوضح الشروط المطلوبة للمنظمين الراغبين في الالتحاق بإدارة فعاليات الموسم.

ويقول الشخص المتحدث بحسب المقطع المتداول والذي عرف نفسه باسم أشرف مدير شركة “ديزاين” ومسؤول عن التنظيم بموسم الرياض:”مطلوب بنات تنظيم للمشاركة بالموسم مدة العمل 60 يوما والراتب 4200 ريال شاملة كل شيء”

لم أكن أتمنى أن يصل بنا الحال إلى أن نسمع مثل هذا الصوت.

منظمين غير سعوديين لفعاليات #موسم_الرياض

مطلوب بنات للتنظيم بشرط السفور#هيئة_الترفيه تسابق الزمن وتواجه المجتمع من أجل نشر الفساد والسفور. pic.twitter.com/l1o1XuEujg — التفريط (@TAFRIT_KSA) October 1, 2019

وتابع أشرف طرح الشروط بأنه يجب على الفتيات المتقدمات أن يكن يجدن الانجليزية بنسبة 70% والعمر من 20 لـ 35 عام بحد أقصى.

كما شدد على انه من شروط التنظيم ألا تكون المتقدمة منتقبة “على الأقل محجبة كاشفة وجهها يعني” حسب نص قوله.

وتسبب هذا المقطع في موجة غضب واسعة بين السعوديين، الذين هاجموا مثل هذه الحفلات والمواسم التي ضيعت هوية المملكة الدينية التي حافظ عليها الشعب لعقود.