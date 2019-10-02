موسم الرياض
موسم الرياض
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“شاهد” أحد القائمين على موسم الرياض يفجر غضب السعوديين.. طلب بنات للتنظيم بشرط “السفور”

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع صوتي منسوب لأحد القائمين على تنظيم “”، يوضح الشروط المطلوبة للمنظمين الراغبين في الالتحاق بإدارة فعاليات الموسم.

ويقول الشخص المتحدث بحسب المقطع المتداول والذي عرف نفسه باسم أشرف مدير شركة “ديزاين” ومسؤول عن التنظيم بموسم الرياض:”مطلوب بنات تنظيم للمشاركة بالموسم مدة العمل 60 يوما والراتب 4200 ريال شاملة كل شيء”

وتابع أشرف طرح الشروط بأنه يجب على الفتيات المتقدمات أن يكن يجدن الانجليزية بنسبة 70%  والعمر من 20 لـ 35 عام بحد أقصى.

كما شدد على انه من شروط التنظيم ألا تكون المتقدمة منتقبة “على الأقل محجبة كاشفة وجهها يعني” حسب نص قوله.

وتسبب هذا المقطع في موجة غضب واسعة بين السعوديين، الذين هاجموا مثل هذه الحفلات والمواسم التي ضيعت هوية المملكة الدينية التي حافظ عليها الشعب لعقود.

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