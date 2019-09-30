مغرد قطري يتوقع أن يقوم ابن سلمان باغتيال هؤلاء الأمراء خلال الفترة القادمة حتى يعتلى كرسي الحكم

توقع مغرد قطري شهير، أن يجري خلال الفترة القادمة، اغتيال أمراء سعوديين بارزين مقابل اعتلاء ولي العهد محمد بن سلمان “العرش”.

وقال “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ( لا.. استبعد خلال المرحلة القادمة ان يقوم بن سلمان باغتيال “احمد بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله، محمد بن نايف، تركي بن عبدالله، سلمان غازلان ووالده، مقرن بن عبدالعزيز، او احد اشقائه مقابل اعتلائه كرسي الحكم ).

لا..استبعد خلال المرحله القادمه

ان يقوم بن سلمان بأغتيال

احمد بن عبدالعزيز/متعب بن عبدالله

محمد بن نايف/تركي بن عبدالله

سلمان غازلان ووالده/مقرن بن عبدالعزيز

او..احد اشقائه مقابل اعتلائه كرسي الحكم#عبد_العزيز_الفغم — بوغانم (@hassanalishaq73) September 29, 2019

تفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على نحو متباين مع خبر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، والذي لقي مصرعه مساء السبت.

وتمحورت الرواية السعودية الرسمية بأن سبب مقتل الفغم جاء نتيجة تصاعد خلاف مع صديقه ممدوح آل علي، والذي تطور إلى أن يقوم آل علي بإطلاق النار على الفغم ما تسبب بمقتله، وتبع الحادث إصابة خمسة من رجال الأمن.

وتوالت ردود الفعل على الحادثة على نطاق واسع بين المسؤولين والنشطاء السعوديين، ومن جانبه طرح الكاتب فهد الغويدي ثلاثة أسئلة حول مقتل الفغم، مشيرا إلى أنها تجعل الرواية الشبه رسمية “غير مقنعة”.

وجاءت أسئلته على هذا النحو: “كيف عرف القاتل موقع المجني عليه؟! إذا كان القاتل ينوي القتل فمن الأفضل أن ينتظره خارج المنزل وإذا لم يكن ينوي القتل لماذا كان مسلحا؟! كيف تواجدت الجهات الأمنية خارج المنزل بهذه السرعة؟!”.

ومن جهته تعتبر الرواية الرسمية “غير مقنعة” نظرا لتسلسل الأحداث غير المنطقي فكتب: “يزور صديقة في منزله ، ويقتحم المنزل شخص مسلح ، وبسبب خلاف سابق بينه وبين المجني عليه #عبدالعزيز_الفغم يطلق عليه النار ويقتله ويصيب شقيق صديقه، ويلوذ بالفرار ويتفاجأ بوجود الجهات الأمنية خارج المنزل، ويتبادل معها إطلاق النار فيقتل، ماهي راضيه تزبط”.