شاهد| 1200 دولار للساعة الواحدة .. طبيبة تعمل في مجالٍ نادر تعتزل وتذهب للتمثيل الإباحي!

رغم أنّها تعمل في مجالٍ نادر وهو تخصص الطب الإشعاعي الذي تستخدم فيه النظائر المشعة لتشخيص بعض الأمراض وعلاج البعض الآخر، إلا أن طبيبة أمريكية قررت التحول إلى التمثيل الإباحي.

الأمريكية “سيلفيا سيج” (35 سنة) بعد أن عملت لمدة قصيرة في أحد المستشفيات، اكتشفت أنها غير سعيدة في عملها، بحيث لم تكن شغوفة بمساعدة المرضى والعمل طيلة دوام كامل، لذا قررت الاستقالة من المستشفى والانتقال الى مدينة لوس أنجلس منذ خمس سنوات، بحثا عن فرصتها لتصبح ممثلة كوميدية، لكنها غيرت رغبتها لتتجه بعد ذلك الى مجال الأفلام الاباحية.

وفي حوار مع موقع “ميرور” البريطاني، صرحت أنها سعيدة جدا في حياتها الجديدة، وعملها الذي اختارته بملء إرادتها، كما أضافت أنها مرتاحة جدا بحيث تعمل ساعة في اليوم لمدة خمس أيام في الأسبوع، مقابل 1200 دولار للساعة الواحدة.

وحسب نفس الموقع، فقد خول لها هذا المجال الدخول الى عالم التمثيل الكوميدي، حيث أنها تزامنا مع عملها كممثلة اباحية، قامت بالعديد من العروض الكوميدية “ستاند أب” والتي لاقت استحسان الجمهور.

وفي نفس الحوار ، تحدثت سيلفيا عن رأي عائلتها في اختيارها، فكان ردها أنهم لم يكونوا راضين بالمرة، لكنهم اقتنعوا تدريجيا، خصوصا والدها الذي ساندها بعد أن رأها سعيدة في هذا المجال، الا أن والدتها لم تقتنع كليا ولا تزال تحاول إرشادها للتخلي عن هذه المهنة والعودة الى الطب.