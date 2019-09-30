بعد حديث ابن سلمان الأخير عن والده.. صلاح خاشقجي في ظهور مفاجئ: لن أقبل باستغلال قضية والدي

قال صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي، في ظهور مفاجئ له تزامنا مع اقتراب ذكرى وفاة والده إنه لن يقبل باستغلال قضية والده وذكراه.

وكتب صلاح خاشقجي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه: “عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”.

وأضاف: “لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله”.

وتابع صلاح خاشقجي: “أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، “دين علينا لعائلة جمال خاشقجي”.

جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تزامنا مع اقتراب الذكرى الأولى لجريمة اغتيال خاشقجي البشعة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

وأوضح أردوغان أن اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية.

وأضاف أردوغان أن بلاده تتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتابع قائلا: “نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم”.

وأردف قائلا: “إن ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة”.

وأوضح أردوغان أن جريمة مقتل خاشقجي تعد أكبر حدث يحوم حوله الجدل في القرن الحادي والعشرين، بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية الشهيرة.