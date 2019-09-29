هل حريق محطة قطار الحرمين “مدبّر” للتغطيّة على “اغتيال” اللواء عبدالعزيز الفغم؟

اعتبر مغرّد قطري شهير أنّ الحريق الهائل الذي اندلع اليوم الأحد في محطة قطار الحرمين “مدبر”؛ للتغطية على “عملية اغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم” حارس الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

#صور 📸 حريق هائل يلتهم محطة قطار الحرمين في مدينة #جدة #السعودية، ووزارة الصحة تعلن نقل 5مصابين إثر الحريق الى المستشفى.#حريق_محطه_القطار_جده pic.twitter.com/RgjsL0tLIr — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 29, 2019

وقال المغرّد الشهير “بوغانم” إنّ “شغل لف الكاميرا والاعلام باتجاه اخر هي سياسة السيسي الامنية!!”.

حريق #قطار_الحرمين

مدبر..مدبر..مدبر

للتغطيه على عملية اغتيال #عبد_العزيز_الفغم

شغل لف الكاميرا والاعلام بأتجاه اخر

سياسة السيسي الامنيه..!! https://t.co/GIForf0rUi — بوغانم (@hassanalishaq73) September 29, 2019

وأعلنت وزارة الصحة في جدة أنه تم نقل 5 مصابين بحادثة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة، للمستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أنه سيتم إيقاف رحلاته حتّى إشعار آخر جراء حادثة الحريق.

وقال الدفاع المدني بجدة إنّه باشر حريقاً اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية ولازالت الفرق تكافح الحريق.

وتدخل طيران عمودي للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، وفق وسائل إعلام سعودية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، انطلقت أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، والذي تُقدر طاقة بـ60 مليون راكب سنويا.

وصباح الأحد، استيقظ السعوديون على خبر مقتل حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم على يد صديقٍ له إثر خلافٍ شخصيّ بينهما، وهي الرواية الرسمية التي شكّك بها نشطاء، وأكدوا أنّ ما حدث تصفية مبيّتة لـ”الفغم”.