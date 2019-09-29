هل حريق محطة قطار الحرمين “مدبّر” للتغطيّة على “اغتيال” اللواء عبدالعزيز الفغم؟
اعتبر مغرّد قطري شهير أنّ الحريق الهائل الذي اندلع اليوم الأحد في محطة قطار الحرمين “مدبر”؛ للتغطية على “عملية اغتيال اللواء عبدالعزيز الفغم” حارس الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
وقال المغرّد الشهير “بوغانم” إنّ “شغل لف الكاميرا والاعلام باتجاه اخر هي سياسة السيسي الامنية!!”.
وأعلنت وزارة الصحة في جدة أنه تم نقل 5 مصابين بحادثة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة، للمستشفى لتلقي العلاج.
وأعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أنه سيتم إيقاف رحلاته حتّى إشعار آخر جراء حادثة الحريق.
وقال الدفاع المدني بجدة إنّه باشر حريقاً اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية ولازالت الفرق تكافح الحريق.
وتدخل طيران عمودي للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، وفق وسائل إعلام سعودية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، انطلقت أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، والذي تُقدر طاقة بـ60 مليون راكب سنويا.
وصباح الأحد، استيقظ السعوديون على خبر مقتل حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم على يد صديقٍ له إثر خلافٍ شخصيّ بينهما، وهي الرواية الرسمية التي شكّك بها نشطاء، وأكدوا أنّ ما حدث تصفية مبيّتة لـ”الفغم”.