ما قصة حساب “بن عويد” الذي أعلن خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم قبل جميع وسائل الإعلام وحتى قبل الديوان الملكي؟

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية وخارجها، بحساب أثار جدلا واسعا يحمل اسم “بن عويد” والذي قام بنشر خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي قبل جميع وسائل الإعلام وحتى قبل إعلان الديوان نفسه للخبر، فما قصته ومن يقف ورائه؟

حساب “بن عويد” الشهير على تويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 765 ألف شخص، كان أول من نشر خبر مقتل اللواء “الفغم” وأعلن ذلك ليلة أمس في تغريدة له هزت تويتر ولاقت تفاعلا كبيرا جدا.

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم اطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما.



لاحول ولاقوة الا بالله — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 28, 2019

وما أثار الريبة أكثر بشأن هوية هذا الحساب ومن يقف ورائه هو ذكره لتفاصيل الحادث بالأسماء كما نقلتها تماما وسائل الإعلام السعودية اليوم، وطابق كلامه أيضا بيان الديوان الملكي.

المقتول اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور اخيه (تركي السبتي) دخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم.#عبدالعزيز_الفغم — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 28, 2019

تطور الموضوع واطلق الجاني النار وقتل اللواء ( #عبدالعزيز_الفغم ) واصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل، ثم حاول الهروب ووجد الجهات الأمنية في الخارج وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم قتله فورا — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 28, 2019

بل إن حساب “بن عويد” لم يكتف بذلك ونشر صورة للحظة تواجد الجهات الأمنية وتطويق منزل صديق اللواء #عبدالعزيز_الفغم أثناء تحصن الجاني داخل المنزل في “حي الشاطئ” بجدة، ما دفع النشطاء للتساؤل عن هوية هذا الشخص المطلع على مثل هذه المعلومات وكيفية وصوله لها.

صوره



لحظة تواجد الجهات الامنية وتطويق منزل صديق اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله اثناء تحصن الجاني داخل المنزل في #حي_الشاطئ ب #جدة ومبادرته بإطلاق النار باتجاه رجال الامن ومحاولته للهروب مما ادى الى مقتله pic.twitter.com/5eoG8M4ldk — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 29, 2019

من جانبه علق سمير النمري الصحافي اليمني على هذا الأمر وأشار إلى أن هذا الحساب يعود لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن “بن عويد” ليس حسابا وهميا كما يعتقد الكثير، بل هو حساب خاص ب محمد بن سلمان، وهو ينشر ما يريده ولي العهد السعودي والسياسة التي يتبعها.

#بن_عويد ليس حسابا وهميا كما يعتقد الكثير، بل هو حساب خاص ب محمد بن سلمان، وهو ينشر ما يريده ولي العهد السعودي والسياسة التي يتبعها.



أتابع هذا الحساب منذ سنوات، وكل ما ينشره ينفذه بن سلمان لاحقا، أو يبرر لما قام به. pic.twitter.com/OnSJ8jDI2P — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 29, 2019

وتابع موضحا:”أتابع هذا الحساب منذ سنوات، وكل ما ينشره ينفذه بن سلمان لاحقا، أو يبرر لما قام به.”

وكان اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.

وواصلت هاشتاغات(وسوم) مرتبطة بالراحل عبد العزيز الفغم تصدر تريند تويتر في السعودية، وسط حديث واسع عبر منصات التواصل يلاحق مقتله المفاجئ.