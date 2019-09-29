ما قصة حساب “بن عويد” الذي أعلن خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم قبل جميع وسائل الإعلام وحتى قبل الديوان الملكي؟

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية وخارجها، بحساب أثار جدلا واسعا يحمل اسم “بن عويد” والذي قام بنشر خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي قبل جميع وسائل الإعلام وحتى قبل إعلان الديوان نفسه للخبر، فما قصته ومن يقف ورائه؟
حساب “بن عويد” الشهير على تويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 765 ألف شخص، كان أول من نشر خبر مقتل اللواء “الفغم” وأعلن ذلك ليلة أمس في تغريدة له هزت تويتر ولاقت تفاعلا كبيرا جدا.
وما أثار الريبة أكثر بشأن هوية هذا الحساب ومن يقف ورائه هو ذكره لتفاصيل الحادث بالأسماء كما نقلتها تماما وسائل الإعلام السعودية اليوم، وطابق كلامه أيضا بيان الديوان الملكي.
بل إن حساب “بن عويد” لم يكتف بذلك ونشر صورة للحظة تواجد الجهات الأمنية وتطويق منزل صديق اللواء #عبدالعزيز_الفغم أثناء تحصن الجاني داخل المنزل في “حي الشاطئ” بجدة، ما دفع النشطاء للتساؤل عن هوية هذا الشخص المطلع على مثل هذه المعلومات وكيفية وصوله لها.
من جانبه علق سمير النمري الصحافي اليمني على هذا الأمر وأشار إلى أن هذا الحساب يعود لولي العهد محمد بن سلمان.
وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن “بن عويد” ليس حسابا وهميا كما يعتقد الكثير، بل هو حساب خاص ب محمد بن سلمان، وهو ينشر ما يريده ولي العهد السعودي والسياسة التي يتبعها.
وتابع موضحا:”أتابع هذا الحساب منذ سنوات، وكل ما ينشره ينفذه بن سلمان لاحقا، أو يبرر لما قام به.”
وكان اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.
وواصلت هاشتاغات(وسوم) مرتبطة بالراحل عبد العزيز الفغم تصدر تريند تويتر في السعودية، وسط حديث واسع عبر منصات التواصل يلاحق مقتله المفاجئ.