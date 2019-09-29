مها عبدالله
Videoالهدهد

فجرت غضب السعوديين.. “شاهد” مذيعة “العربية” السعودية الحسناء مها عبدالله تخلع ملابسها وتكشف كتفها على الهواء

كتب خاص "وطن"
0

عبر ناشطون سعوديون بمواقع التواصل عن صدمتهم مما فعلته الإعلامية ، المذيعة بقناة العربية، وخلعها ملابسها على الهواء.

وخلعت الإعلامية السعودية، ردائها وكشفت عن كتفها وذراعها، لكي تأخذ حقنة، أعطاها لها أحد الأطباء ، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

المشهد الذي اعتبره ناشطون سعوديون غير لائق وخادش للحياء والزوق العام، وشنوا عليها هجوما عنيفا.

وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” هل وجهت سارة الودعاني رسالة “إباحية” لزوجها.. فيديو…

حياتنا

شاهد| صورة لإعلامية سعودية شبه عارية تُثير جدلاً واسعاً!!

حياتنا

أمن مطار الكويت يلقي القبض على إعلامية سعودية لخاينتها أمانة إحدى شيخات الأسرة…

الهدهد

إعلامية سعودية لمواطنيها: أوصيكم ونفسي بالهجرة فالحرية في أوطاننا حلمٌ قد عاش يوماً…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.