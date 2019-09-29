“شاهد” صورة صادمة لـ” فجر السعيد” من داخل المستشفى في أول ظهور لها عقب الأزمة الصحية التي كادت تنهي حياتها

ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بشكل مفاجئ من داخل المستشفى، في أول ظهور لها بعد تواريها عن الأنظار منذ نحو شهرين لشدة مرضها الذي ألمَّ بها مؤخرا.

وشاركت متابعيها عبر “تويتر”، صورة لأحدث ظهور لها من مستشفى في باريس، بعد وعكتها الصحية، برفقة الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقا.

سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ #ناصر_المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحيه وتوصياته لهم … زرع في قلبي سعاده لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه 😍🥰 pic.twitter.com/y3pPbDV5hw — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 28, 2019

وكتبت فجر السعيد، في تعليقها على الصورة: “سعادتي لا توصف برؤية سمو الشيخ ناصر المحمد، الله يحفظه، رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم.. زرع في قلبي سعادة لا توصف، حسيت إني اقتربت من الكويت برؤية سموه”.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من صورة فجر السعيد التي ظهرت بدون مكياج وقد بدا عليه كبر السن بشكل واضح وزيادة ملحوظة في الوزن.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم شديد، فدخلت في غيبوبة ولم تفق منها سريعا، وتمكث حاليا في أحد المستشفيات بباريس لتلقي العلاج.