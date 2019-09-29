الحوثي يسوق جنود السعودية البواسل كالاغنام بعد عمليات قتل وأسر بالجملة.. نشر فيديو “فضيحة” حتى لا ينكر ابن سلمان

في فضيحة هي الأكبر لجيش السعودية العظمى منذ بداية الحرب في اليمن، عرضت جماعة الحوثيين اليوم، الأحد، لقطات مصورة قالت إنها للعملية التي شنتها ضد قوات سعودية في مدينة نجران الواقعة على الحدود بين اليمن والمملكة، في حين لم تعلّق الرياض بعدُ على ما ذكره الحوثيون.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، وبثته قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، وقال المتحدث إن الهجوم أسفر عن سقوط 500 شخص بين قتيل وجريح في صفوف القوات السعودية، كما تحدَّث عن أَسر أكثر من ألفي جندي، وفق قوله.

قناةً المسيرة تعرض فيديو لاستسلام السعوديين و المرتزقة في محور نجران ضمن عملية #نصر_من_الله pic.twitter.com/b86jnjrEuk — ⚪ حزام الوادعي (@alhazm09870635) September 29, 2019

وعرض المتحدث فيديو أظهر آليات عسكرية سعودية مُدمَّرة، كما عرض جثامين لقتلى، قال إنها تعود لمقاتلين في القوات السعودية.

وأشار المتحدث إلى أن قوات «الحوثي» سيطرت على 350 كم في محور نجران.

🇾🇪متحدث القوات المسلحة: 3 ألوية تم القضاء عليها بين قتلى وأسرى وجرحى واغتنام كل عتادها#عملية_نصر_من_الله pic.twitter.com/GuVHPQREWc — Tholfeqar Alduais (@AlDu3is121828) September 29, 2019

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض على الفيديوهات التي عرضها الحوثيون، وحديثهم عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى والأسرى بين القوات السعودية.

وأمس السبت، قال الحوثيون في بيان، إنهم نفذوا عملية كبرى قرب الحدود مع نجران السعودية، وأسروا كثيراً من العسكريين، من بينهم «أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي».

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، بـ «سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية، وآلاف الأسرى، واغتنام مئات الآليات» خلال الهجوم، الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران، بدعم من وحدات الطائرات المسيَّرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للحركة.

وقال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين، على تويتر، إن «عملية (نصر من الله) تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العُدوان الغاشم، تعرَّض فيها العدو لخسارة فادحة… وتحرير مساحة جغرافية شاسعة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام»، وفق قوله.

وصعَّد الحوثيون، في الآونة الأخيرة، هجماتهم باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ عبر الحدود، مستهدفين مدناً سعودية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/أيلول.

لكن الرياض نفت صحة ذلك، قائلةً إن الهجوم لم يأتِ من اليمن، واتهمت إيرانَ بدلاً من ذلك بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.