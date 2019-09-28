“شاهد” واعظ مصري أراد أن يطبل للسيسي فتحول لـ”مسخرة”: هذا ما قاله سيدنا نوح عن أمريكا وهو يبحر بسفينته!

سخر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي من واعظ مصري انتشر له مقطع مصور على نطاق واسع، حيث أراد أن يطبل للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي فتحول إلى “مسخرة” بين النشطاء.

وظهر الواعظ المصري في سرادق عزاء أو تجمع لدعم السيسي على ما يبدو، وهو يقسم بالله أنه ورد في الأثر أن سيدنا نوح عندما كان يبحر بالسفينة عقب الطوفان مر بأمريكا وأفريقيا وسأل عنهما جبريل الذي أخبره بأسمائهما وقال إن عليهم ملائكة تحرسهم.

"الله أكبر عليك .. أنت جبت المعلومات دي منين" نشطاء يتداولون #فيديو لواعظ مصري#مصر pic.twitter.com/rXfLSSJkUm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2019

وتابع الواعظ المصري مزاعمه وشطحاته التي عرضته لسخرية واسعة:”وعندما مر سيدنا نوح بسفينته على مصر سأله ما هذه يا جبريل، فأجابه بأنها مصر فسأله لماذا لا يحرسها ملائكة فأخبره جبريا بأن مصر من يحرسها هو الله”.

بالفعل .. شر البلية ما يضحك .. الا يوجد حديث جديد عن تولي السيسي الحكم في مصر؟؟ اي قصة عن احد الانبياء .. اي اشي بس عشان نعرف طبالين مصر ورداحيها كم صار عددهم ؟؟ ما يحصل على المنابر في مصر اضحى امرا معيبا للاسلام والمسلمين .. الف تحية لشعب مصر وثورته المجيدة #ارحل_ياسيسي — Mohammad Ammar (@moammar66) September 28, 2019

هيقابل ربنا ازاى هذا الرجل ربنا يرحمنا — محمد السيد (@eslammms) September 28, 2019

وقوبل هذا المقطع بسخرية واسعة وتندر من قبل النشطاء على الواعظ، الذي أتى بدين جديد واخترع حديث مكذوب لكي ينافق النظام ويطبل لعبدالفتاح السيسي.

بطلو جنان ياعلماء السلطة, خلاص زمان الجهل ولاء — شموخ يماني (@aHkAS80yy8RdumD) September 28, 2019

شيخ مودرن مطبلاتي 😂 — اميرة الورد (@ragad3131) September 28, 2019

وتواصلت المظاهرات خارج مصر لدعم المتظاهرين في الداخل والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر أن “سرطان الإرهاب” ما زال يحاول خطف مصر، كما تواصل التنديد من منظمات دولية بقمع الإعلام والمتظاهرين.

ونظم عشرات المصريين وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك رددوا خلالها هتافات “يسقط يسقط حكم السيسي”، ورفعوا لافتات ضد الفساد ونهب المال العام وإهداره، وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين.

وفي برلين، نظم ناشطون مصريون وقفة أمام السفارة المصرية ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام، ونددوا بالقمع ضد المتظاهرين في مصر.

وفي باريس، تظاهر مصريون يمثلون عددا من الجمعيات المصرية في فرنسا للدعوة إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية وملاحقة الحقوقيين والصحفيين، كما طالبوا بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات، ودعوا المجتمع الدولي للتوقف عن دعم نظام السيسي.

وخرج أبناء الجالية المصرية في مدينة مانشستر البريطانية بمظاهرة دعما للحراك الشعبي داخل بلادهم، وحملوا لافتات تندد بما سموه حكم العسكر وطالبوا برحيل السيسي.

وفي مدينة سيدني بأستراليا، جدد أبناء الجالية المصرية مظاهراتهم، وعبروا عن مساندتهم المظاهرات في مصر، مرددين شعارات تدعو الرئيس المصري للرحيل وتطالب بسقوط “حكم العسكر”.

وكان متظاهرون في مدن مصرية عدة خرجوا أمس الجمعة في مسيرات تطالب برحيل السيسي، في حين أغلقت السلطات ميدان التحرير وأوقفت حركة النقل في عدد من محطات مترو الأنفاق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القاهرة شهدت حالة إغلاق واسعة، وإن حملات الاعتقالات الجماعية التي شهدتها الأيام السابقة كانت مروعة.