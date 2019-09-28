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شاهد| ممثلة شهيرة تعترف: “مارست الجنس مع رجل متزوج.. هو من عليه أن يخجل وليس أنا”!

كتب وطن
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أثارت النجمة التركية “بيلور كالكافان” جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد اعترافها بأنها واعدت رجلاً متزوجاً.

 

ووجّه لها أحد الصحفيين الأتراك سؤالا لها قائلاً: “هل سبق أن واعدتي رجل متزوج ؟” لترد قائلة: “نعم، ولست محرجة من ذلك. هو من عليه أن يشعر بالخجل.. لست أنا من لديه زوجة ولا انا من خنت زوجتي. أنا لم أعطي وعدا لأي أحد”.

 

الجدير ذكره ان “بيلور” هي ممثلة تركية تحظى بشعبية كبيرة، وبدأت مسيرتها بالظهور في الإعلانات التجارية، وقدمت برنامج يناقش الحياة الجنسية، كما انه في رصيدها العديد من المسلسلات ابرزها “”.

 

 
بيلور كالكافان
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