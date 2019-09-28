“شاهد” محمد علي يُربك السيسي بخطة جديدة ويكشف عن فضيحة مدوية بالأسماء لعدد من كبار لواءات الجيش

خرج رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، في فيديو جديد الليلة عقب انتهاء تظاهرات أمس، الجمعة، التي خالفت التوقعات ليدعو المصريين إلى الخروج في الشوارع مساء اليوم السبت، والتظاهر مجداا بعد نهاية مباراة فريقي الأهلي وكانو سبورت – غينيا الإستوائية، للمطالبة برحيل السيسي، مؤكداً أن الثورة مستمرة حتى إسقاطه.

وبث “علي” مقطع فيديو جديد له عبر حسابه في موقع “تويتر”، أكد فيه أن السيسي حول شوارع وميادين مصر إلى ثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن النظام المصري اعتقل العشرات من أصدقائه والعاملين معه في شركاته، وأصدقاء زوجته المفصول عنها من عامين.

مش هنسيبك ترتاح يا سيسي#موعدنا_بعد_الماتش 💪https://t.co/5pf0QcYmZH — أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 28, 2019

واستنكر المقاول المصري ما قام به الفنانون المؤيدون للسيسي بالأمس بالرقص والأفراح عند المنصة، بالتزامن مع قتل الجنود في سيناء.

كما كشف علي في فضيحة جديدة لقادة الجيش أسماء من عدد من اللواءات بالجيش الذين يمتلكون قصورا، من أين امتلكوها هذه القصور، في حين أن الرئيس حينما سأل أحد اللواءات عن راتبه فأخبره أمام الشعب أن راتبه يبلغ 14 ألف ومائتي جنيه مصري.

وتساءل محمد علي اللواء محمود نصر رئيس هيئة شئون مالية يمتلك قصر واللواء خالد فودة واللواء طارق البرقوقي، واللواء أحمد نعيم وغيرهم، من أين يمتلكون هذه القصور التي يعيشون فيها.

وأوضح أن السيسي ظهر مرتبكاً بعد عودته من الولايات المتحدة، وظهوره في مطار القاهرة خلال استقباله من قبل عدد من المؤيدين له.

وكان رجل الأعمال المصري وجّه في أول تعليق بعد مظاهرات الجمعة (27 سبتمبر 2019)، رسالة إلى السيسي، ووزارة الداخلية، والجيش، وإلى عموم المصريين، مؤكداً فيها نجاح المظاهرات وأنها ستستمر حتى إسقاط نظام الحكم في مصر.

وقال علي، الذي عمل لسنوات طويلة مقاولاً مع الجيش المصري، في فيديو جديد بثه مساء أمس الجمعة، موجهاً حديثه إلى السيسي: إنه “يكفيني فخراً أنني كنت سبباً في خوفك وقلقك، والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط استطاع أن يحدث إرباكاً داخل نظام السيسي، مستشهداً بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من نيويورك، مؤكداً أن “المعركة لم تنتهِ، وأن ما حدث الجمعة هو مجرد جولة في المعركة”.

وأمس الجمعة، خرجت في عدد من المحافظات المصرية مظاهرات تُنادي بالإطاحة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقتها تشديدات أمنية غير مسبوقة وحملة اعتقالات طالت نشطاء وسياسيين وأساتذة جامعات.