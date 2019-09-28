“شاهد” أحمد أبو الغيط يتحرش بـ”الوفد السوري في نيويورك”: “قولوا لي يا أخي مساء الخير”!

أثار اللقاء القصير الذي جرى بين الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اضافة الى نائب وزير الخارجيّة السوري فيصل المقداد والسّفير السّوري في الأمم المتّحدة بشّار الجعفري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فان ابو الغيظ الذي كان يسير في احد ممرات مقر الامم المتحدة في نيويورك، اقدم على الاقتراب من المعلم، قائلاً له ( مساء الخير! يعني مش معقول إزَّيَك)، قبل أن يُصافح المعلّم ويُقبّله على وجنتيه.

وبعد ذلك صافح أبو الغيط، المقداد والجعفري، وقال مخاطباً المسؤولين السوريين، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على الانترنت: “والله أنا بفرَح جدّاً لمّا بشوفكم”، قبل أن يربّت على كتف المعلّم.

وكما هو واضح في الفيديو فإن المعلم تجاهل نظيره الأمريكي، مايك بومبيو خلال رده على سؤال أحد المراسلين الصحافيين الذي طلب منه التعليق على تصريح الوزير الأمريكي قائلاً له (مين بومبيو أنا ما بعرفوا) !

من المقرّر أن يُلقي المعلم السبت كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعُلِّقت عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ثم دخول البلاد في حرب أودت بحياة ما لا يقلّ عن 370 ألف شخص. ولا تزال الدول الأعضاء في الجامعة منقسمةً بشأن مسألة عودة سوريا إليها.