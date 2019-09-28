“الساقط” حمد المزروعي يتطاول على الشعب المصري ويصف محمد علي بـ”الشبشب” بعد كشفه فساد السيسي ونظامه

بدا واضحاً على الناشط الاماراتي “الساقط” حمد المزروعي، انزعاجه من المظاهرات التي خرجت في مصر للمطالبة برحيل رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، حتى وصف المقاول والفنان المصري محمد علي الذي كشف فساد نظام السيسي ورموزه بـ”الشبشب” حسب وصفه.

ونشر المزروعي سليط اللسان صورة للمقاول محمد علي برفقة فتاة في احد الملاهي الليلية كما يبدو معلقاً عليها في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الشبشب محمد علي متروش في اسبانيا ويدعوا المصريين لـ المظاهرات “.

الشبشب محمد علي متروش في اسبانيا ويدعوا المصريين لـ المظاهرات 😂 …



#جمعه_الخلاص pic.twitter.com/Tf8rJsxo3I — حمد المزروعي (@uae_3G) September 27, 2019

وواصل الساقط حمد المزروعي بذاءاته متطاولاً على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد محاولاً الزج بقطر في السيناريو المصري بعد ثورة الشعب على فساد السيسي ونظامه قائلاً :” ضاعت فلوسك يا تميم”.

ضاعت فلوسك يا تميم 😂 … #جمعه_الخلاص — حمد المزروعي (@uae_3G) September 27, 2019

وخرجت مظاهرات داخل مصر وخارجها للمطالبة برحيل السيسي، وقد حولت السلطات المصرية العاصمة القاهرة إلى ثكنة لمنع مناهضي السيسي من التظاهر، بالمقابل تظاهر أنصار الرئيس المصري شرقي العاصمة للتعبير عن تأييدهم له.

ونظم ناشطون مصريون وقفة أمام سفارة بلدهم بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة برحيل الرئيس المصري، ورفع الناشطون شعارات تطالب بإسقاط النظام، ونددوا بالقمع الذي تمارسه السلطات ضد المتظاهرين في مصر.

وفي باريس، تظاهر مصريون للتعبير عن مساندتهم للمظاهرات المناهضة للسيسي في مصر. ورفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المصرية في فرنسا شعارات تدعو الرئيس المصري للرحيل، وتطالب بسقوط ما سموه حكم العسكر.

كما دعوا إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية وملاحقة الحقوقيين والصحفيين. وطالبوا أيضا بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب المصري، وحثوا المجتمع الدولي والدول الغربية على التوقف عن دعم نظام السيسي.