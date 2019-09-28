حمد المزروعي
حمد المزروعي
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“الساقط” حمد المزروعي يتطاول على الشعب المصري ويصف محمد علي بـ”الشبشب” بعد كشفه فساد السيسي ونظامه

كتب خاص "وطن"
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بدا واضحاً على الناشط الاماراتي “الساقط” ، انزعاجه من المظاهرات التي خرجت في للمطالبة برحيل رئيس النظام الحالي ، حتى وصف المقاول والفنان المصري محمد علي الذي كشف فساد ورموزه بـ”الشبشب” حسب وصفه.

ونشر المزروعي سليط اللسان  صورة للمقاول محمد علي برفقة فتاة في احد الملاهي الليلية كما يبدو معلقاً عليها في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الشبشب محمد علي  متروش  في اسبانيا ويدعوا  المصريين لـ المظاهرات “.

وواصل الساقط حمد المزروعي بذاءاته متطاولاً على أمير الشيخ تميم بن حمد محاولاً الزج بقطر في السيناريو المصري بعد ثورة الشعب على فساد ونظامه قائلاً :” ضاعت فلوسك يا تميم”.

وخرجت مظاهرات داخل مصر وخارجها للمطالبة برحيل السيسي، وقد حولت السلطات المصرية العاصمة القاهرة إلى ثكنة لمنع مناهضي السيسي من التظاهر، بالمقابل تظاهر أنصار الرئيس المصري شرقي العاصمة للتعبير عن تأييدهم له.

ونظم ناشطون مصريون وقفة أمام سفارة بلدهم بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة برحيل الرئيس المصري، ورفع الناشطون شعارات تطالب بإسقاط النظام، ونددوا بالقمع الذي تمارسه السلطات ضد المتظاهرين في مصر.

وفي باريس، تظاهر مصريون للتعبير عن مساندتهم للمظاهرات المناهضة للسيسي في مصر. ورفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المصرية في فرنسا شعارات تدعو الرئيس المصري للرحيل، وتطالب بسقوط ما سموه حكم العسكر.

كما دعوا إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية وملاحقة الحقوقيين والصحفيين. وطالبوا أيضا بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب المصري، وحثوا المجتمع الدولي والدول الغربية على التوقف عن دعم نظام السيسي.

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