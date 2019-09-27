“شاهد” نكشف حقيقة “إلقاء القبض” على محمد علي في مطار القاهرة الدولي

زعم مغرّدون مصريون مؤيدون للنظام أنه تم إلقاء القبض على المقاول والفنان المصري محمد علي في مطار القاهرة الدولي بعد عودته من إسبانيا.

وتداول مغرّدون صورةً مزعومة يظهر فيها شخص داخل مطار، ادّعو أنه محمد علي قبل القبض عليه. فيما كذّب نشطاء مصريون الخبر والصورة المتداولة وأكدوا أن الاستخبارات المصرية هي التي تقف خلف نشر هذا الخبر.

وتصدّر هاشتاغ #احتجاز_محمد_علي قائمة التريند في مصر، لكنّ الخبر المتداول عن اعتقال المقاول المصريّ عارٍ عن الصحة بدليل آخر ظهور له في مقطع فيديو قبل حوالي ساعتين.

وعلّق محمد علي على ظهور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي صباح الجمعة في المطار لدى عودته من نيويورك أمام حشدٍ من مؤيديه، مرتبكاً، قائلاً: “يكفيني فخراً أنني أخفتُك وأقلقتك”.

وأضاف محمد علي في فيديو جديد مساء الجمعة، أنّه بهاتف خلوي وقلم كلّف “السيسي” ملايين، مؤكداً أن اللعبة لم تنتهي بعد.

وتوعد “علي” بأنّه سيُجهد “السيسي” ووزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أنّه وجّه عدة رسائل للجيش إلى عدم التعرّض للجماهير التي تنزل للشارع لكنه الجيش بتعليمات وزير الدفاع لم يستمع لتلك الرسائل.

وأضاف: “أقسم بالله أنه سيأتي اليوم الذي نُعلّق فيه السيسي على حبل المشنقة”.



وأشار الى إجراءات الأمن المصري الجمعة، بإغلاق الطرق وقطعها في وجه المتظاهرين، داعياً المصريين إلى أن يأخذوا حقهم من ايّ ضابط أمن ظلمهم.

وأكد محمد علي أنّه أجبر “السيسي” على الخروج مهزوزاً ومرتبكاً .

وخرجت الجمعة مظاهرات متفرقة للمطالبة برحيل السيسي، استجابة لدعوة أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي، وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين في عدة مواقع.