حقيقة إلقاء القبض على محمد علي في مطار القاهرة
حقيقة إلقاء القبض على محمد علي في مطار القاهرة
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“شاهد” نكشف حقيقة “إلقاء القبض” على محمد علي في مطار القاهرة الدولي

كتب خاص "وطن"
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زعم مغرّدون مصريون مؤيدون للنظام أنه تم إلقاء القبض على المقاول والفنان المصري في مطار القاهرة الدولي بعد عودته من إسبانيا.

وتداول مغرّدون صورةً مزعومة يظهر فيها شخص داخل مطار، ادّعو أنه محمد علي قبل القبض عليه. فيما كذّب نشطاء مصريون الخبر والصورة المتداولة وأكدوا أن الاستخبارات المصرية هي التي تقف خلف نشر هذا الخبر.

وتصدّر هاشتاغ قائمة التريند في ، لكنّ الخبر المتداول عن اعتقال المقاول المصريّ عارٍ عن الصحة بدليل آخر ظهور له في مقطع فيديو قبل حوالي ساعتين.

الجيم لسة ما خلصش يا أهطل #جمعة_الخلاص #ثورة_شعب #مفضوح_يامعلقه

الجيم لسة ما خلصش يا أهطل#جمعة_الخلاص#ثورة_شعب#مفضوح_يامعلقه

Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Friday, 27 September 2019

وعلّق محمد علي على ظهور رئيس النظام المصري عبدالفتاح صباح الجمعة في المطار لدى عودته من نيويورك أمام حشدٍ من مؤيديه، مرتبكاً، قائلاً: “يكفيني فخراً أنني أخفتُك وأقلقتك”.

 

وأضاف محمد علي في فيديو جديد مساء الجمعة، أنّه بهاتف خلوي وقلم كلّف “السيسي” ملايين، مؤكداً أن اللعبة لم تنتهي بعد.

 

وتوعد “علي” بأنّه سيُجهد “السيسي” ووزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أنّه وجّه عدة رسائل للجيش إلى عدم التعرّض للجماهير التي تنزل للشارع لكنه الجيش بتعليمات وزير الدفاع لم يستمع لتلك الرسائل.

 

وأضاف: “أقسم بالله أنه سيأتي اليوم الذي نُعلّق فيه السيسي على حبل المشنقة”.


وأشار الى إجراءات الأمن المصري الجمعة، بإغلاق الطرق وقطعها في وجه المتظاهرين، داعياً المصريين إلى أن يأخذوا حقهم من ايّ ضابط أمن ظلمهم.

 

وأكد محمد علي أنّه أجبر “السيسي” على الخروج مهزوزاً ومرتبكاً .

 

وخرجت الجمعة مظاهرات متفرقة للمطالبة برحيل السيسي، استجابة لدعوة أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي، وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين في عدة مواقع.

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  1. ثائر المصري يقول

    هاتف محمد علي يحدث ثورة علي الانقلابيين القتله كما فعل هاتف اردغان في احباط الانقلابيين الاتراك حينما تحدث الي الشعب عبر هاتف خلوي لاحدي المذيعات علي الهواء مباشرة فما اشبه الامس باليوم وما اجبن الانقلابيين اما ثورات الشعوب والنتيجة (فشل الانقلابيين لامحالة وسقوط بلحة ) حيا او ميتا ودماء الشهداء لن تذهب هدرا وهذا ما يخيف السيسي في حال سقوطة (فتوقعوا منه استخدام كل القوة بما فيها السلاح الحي والمدرعات وربما الطائرات ) لانه يعلم علم اليقين بأنه سيحاسب ويحاكم ويعدم كخائن وهذه حقيقته الي يحاول الهروب منها الي الامام .

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