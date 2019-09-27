“شاهد” محمد علي يتوعد “السيسي”: قسماً بالله ستُشنق” .. والـ”GAME لسه ما خلصش”

علّق المقاول والفنان المصري محمد علي على ظهور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي صباح الجمعة في المطار لدى عودته من نيويورك أمام حشدٍ من مؤيديه، مرتبكاً، قائلاً: “يكفيني فخراً أنني أخفتُك وأقلقتك”.

وأضاف محمد علي في فيديو جديد مساء الجمعة، أنّه بهاتف خلوي وقلم كلّف “السيسي” ملايين، مؤكداً أن اللعبة لم تنتهي بعد.

وتوعد “علي” بأنّه سيُجهد “السيسي” ووزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أنّه وجّه عدة رسائل للجيش إلى عدم التعرّض للجماهير التي تنزل للشارع لكنه الجيش بتعليمات وزير الدفاع لم يستمع لتلك الرسائل.

وأضاف: “أقسم بالله أنه سيأتي اليوم الذي نُعلّق فيه السيسي على حبل المشنقة”.

وأشار الى إجراءات الأمن المصري اليوم الجمعة، بإغلاق الطرق وقطعها في وجه المتظاهرين، داعياً المصريين إلى أن يأخذوا حقهم من ايّ ضابط أمن ظلمهم.

وأكد محمد علي أنّه أجبر “السيسي” على الخروج مهزوزاً ومرتبكاً .

وألمح “السيسي” الى طلب “تفويض” جديد من المصريين كما حدث عام 2013.

وقال “السيسي” لعدد من الأشخاص حشدتهم الأجهزة الأمنية لاستقباله عودته في المطار: “أنتو واقفين هنا ليه؟ صباح الخير.. إيه اللي مصحيكو بدري النهار ده الجمعة.. والموضوع مش مستاهل خالص”، في إشارة إلى أنه غير قلق من مظاهرات الجمعة .

وأضاف: “عندما أطلب من المصريين فسينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك”..

وخرجت الجمعة مظاهرات متفرقة للمطالبة برحيل السيسي، استجابة لدعوة أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي، وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين في عدة مواقع.

وتظاهر مصريون في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة مساء اليوم، وهتفوا “قول ما تخافش، السيسي لازم يمشي”.

وفي منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، خرجت مظاهرة عقب صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي، ورفعوا شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد وتفشي الفساد.

وفي الأقصر جنوب مصر، انطلقت في شوارع المدينة وأزقتها مظاهرات تطالب الرئيس المصري بالتنحي، وردد المتظاهرون شعارات ثورة يناير، مؤكدين تمسكهم بالحرية ورفض كل أشكال القمع.

وفي مدينة قوص بمحافظة قنا المصرية، خرجت مظاهرة جابت شوارع المدينة وطالبت برحيل السيسي، وقد أطلق المشاركون فيها هتافات تستنكر الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتدعو إلى إسقاط النظام.

كما مزق متظاهرون في المحافظة صور الرئيس المصري ونددوا بإدارته للدولة وانتشار الفساد وسط تردي أوضاع المواطنين المعيشية.

هتافات غاضبة في شوارع #مصر هتافات غاضبة في شوارع #مصر: "لا إله إلا الله .. #السيسي عدو الله" ،، "قول ما تخافشي.. السيسي لازم يمشي"#جمعة_الخلاص #انت_انتهيت_يا_سيسي Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Friday, 27 September 2019

المتظاهرون في #قوص يحرقون لافتات تأييد #السيسي بعد إسقاطها المتظاهرون في #قوص يحرقون لافتات تأييد #السيسي بعد إسقاطها قبل قليل .. #جمعة_الخلاص Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Friday, 27 September 2019