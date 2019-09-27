بعد 5 سنوات من عبثه في اليمن .. “بن سلمان” يستسلم للحوثيين في 4 مناطق

يتضح بعد ٥ أعوام من عبث ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في اليمن، بات “الحوثي” هو من يتحكم بالحرب ويقرر وقفها في اللحظة التي يريد.



في هذا السياق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.



وبحسب الصحيفة فإنّ السعودية وافقت على وقف إطلاق نار محدود في أربع مناطق باليمن ردا على عرض الحوثيين.



وتشمل المناطق الأربع التي وافقت السعودية على وقف إطلاق النار فيها صنعاء.



وكان الحوثيون أعلنوا في العشرين من أيلول/سبتمبر الجاري وقف كافة أشكال استهداف الأراضي السعودية مع الاحتفاظ بـ”حق الرد” في خطوة من جانب واحد.

ودعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي التحالف السعودي الإماراتي إلى الاستفادة من مبادرة جماعته التي قدمتها بوقف قصفها للأراضي السعودية مقابل وقف التحالف قصفه في اليمن، في حين قابلت الرياض مبادرة الحوثيين بالتوجس، قائلة إنها تنتظر أفعالا وليس أقوالا.

وقال زعيم الحوثيين في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لسيطرة جماعته على مقاليد السلطة في صنعاء، إن “من مصلحة تحالف العدوان الاستفادة من المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى (مهدي المشاط)، إذ بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيرة والصاروخية”.

وحذر الحوثي من أنه في حال استمرار قصف التحالف بقيادة الرياض للأراضي اليمنية فإن هجمات الحوثيين ستكون “أكثر إيلاما وأشد فتكا وأكبر تأثيرا، وستصل إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق”.