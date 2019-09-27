الاكاديمي الأردني نصير العمري يصف السلطان قابوس بـ”الطاغية” ويتوعد بإسقاط نظامه بعد موته فوراً!

فجر الاكاديمي والسياسي الاردني، الدكتور نصير العمري، غضب العمانيين، بتطاوله على السلطان قابوس وشعبه، واصفاً إياه بالطاغية، متوعداً النظام العماني بثورة عارمة للإطاحة به بعد وفاة “قابوس” كما قال.

وقال العمري في تغريدة رصدتها “وطن”، ” لو كان الأدب رجلا لكان عُمانيا. شعب خلوق ونكن له كل الإحترام”، مضيفاً :” انتقاداتي موجهة لكلاب قابوس من الأمن والمخابرات”.

وزاد قائلاً :” شعب طيب تحكمه عصابة فاسدة بقيادة الطاغية قابوس”، متابعاً ” موعد الثورة على الطغمة الفاسدة هو يوم موت قابوس وما ذلك ببعيد فهو في شبه غيبوبة الآن “.

لو كان الأدب رجلا لكان عُمانيا. شعب خلوق ونكن له كل الإحترام. انتقاداتي موجهة لكلاب قابوس من الأمن والمخابرات. شعب طيب تحكمه عصابة فاسدة بقيادة الطاغية قابوس. موعد الثورة على الطغمة الفاسدة هو يوم موت قابوس وما ذلك ببعيد فهو في شبه غيبوبة الآن #عُمان — د. نصير العمري (@dr_naseer) September 27, 2019

وكان عُمانيون بموقع التواصل تويتر شنوا هجوما عنيفا على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري، وذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس بحلقته الأخيرة ما أثار غضب العُمانيين بسبب مواقف العمري الهجومية ضد السلطنة.

ودفاعاً عن السلطان قابوس، شن مغرّدون قطريون هجوماً عنيفاً على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري بعد إساءته لسلطنة عمان وسلطانها قابوس بن سعيد.

وعبّر المغرّدون القطريون عن غضبهم من تعرّض الأكاديمي الأردني بالإساءة الصريحة للسلطان قابوس، معبرين عن وفائهم للسلطنة وسلطانها والشعب العماني الأصيل نفديهم بأروحنا .