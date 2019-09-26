كاتب سعودي ينصح المصريين ويناشدهم عدم الخروج على السيسي: الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن!

أثار الكاتب السعودي المقرب من النظام منصور الخميس، موجة غضب واسعة بين النشطاء المصريين بعد إعلان دعمه للسيسي ودعوته للمتظاهرين بعدم الخروج عليه ووصفه لكل من يعارض النظام بأنه “إخوان”.

وغرد “الخميس” تحت وسم “#محمد_علي_خان_وطنه” الذي دشنته لجان النظام المصري الإلكترونية لشيطنة رجل الأعمال محمد علي الذي فضح فساد السيسي والجيش.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”المهم أن #مصر كلها استوعبت حجم المؤامرة التي يحيكها #الإخوان ومن يحرضون الناس على الخروج والفوضى مثل #قطر وقناتها #الجزيرة وغيرها.”

#محمد_علي_خان_وطنه المهم أن #مصر كلها استوعبت حجم المؤامرة التي يحيكها #الإخوان ومن يحرضون الناس على الخروج والفوضى مثل #قطر وقناتها #الجزيرة وغيرها… والله إن الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن.



حفظ الله مصر وشعبها 🇸🇦❤️🇪🇬 — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) September 26, 2019

وتابع:”والله إن الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن.”

التغريدة التي عرضته لهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء المصريين، الذين نصحوه بعدم التدخل في الشأن المصري والاهتمام بتوجيه النصح لأمير المناشير أفضل، حسب وصفهم.

وسبق أن أثار الكاتب السعودي المقرب من النظام محمد آل الشيخ، أيضا موجة غضب واسعة بين النشطاء المصريين قبل أيام بعد دعوته رئيس النظام عبدالفتاح السيسي لقتل المتظاهرين الذين خرجوا ، الجمعة، الماضية يطالبون برحيله.

“آل الشيخ” وفي تغريدة مستفزة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”الى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانياهذا هو الحل.”

التغريدة التي اعتبرها ناشطون تحريض صريح منه للنظام المصري على قتل المتظاهرين والتعامل معهم بالعنف لوأد ثورتهم، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء، اضطره سريعاً إلى “حذفها”!

ويستعد المصريون للخروج في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، وحث الممثل والمقاول محمد علي مواطني بلاده على الخروج غدا في كل المحافظات، داعيا رجال الأمن والجيش لتجنب مواجهة الشعب.

بالمقابل، تسارع الأجهزة الأمنية المصرية الزمن للإعداد لمظاهرة مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية، الذي غيرت السلطات اسمه إلى ميدان “هشام بركات”، النائب العام السابق المغتال.

وذكرت مصادر أن السلطات وجهت بحشد عشرات آلالف الموظفين في إدارات ومراكز تعليمية للمشاركة في مظاهرات الغد.

تزامن ذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين على خلفية المظاهرات ضد السيسي إلى 1915 شخصا، بينهم 69 فتاة، بحسب ما أكدت مصادر للجزيرة.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد دعت قادة العالم لإصدار إدانات واضحة ضد الملاحقات الأمنية التي شنها نظام السيسي ضد معارضيه عقب خروج مظاهرات مناهضة للنظام في المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.