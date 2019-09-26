“شاهد” إذاعة قطرية تثير جدلاً واسعاً وتفجر غضب القطريين بأغنية لفنان عُماني شهير.. وهذا ما حدث

تسببت إذاعة قطرية شهيرة في موجة جدل واسعة وغضب بين المواطنين القطريين، عقب إذاعتها أغنية تمجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تزامنا مع استمرار الحصار الجائر ضد قطر والذي تتزعمه السعودية مع الإمارات.
مواطنون قطريون رصدوا أن إذاعة “مزاجي إف إم” بثت أمس، الأربعاء، أغنية عن الملك سلمان تحت عنوان “أنت مثل” تمتدحه وتمدح السعودية التي تحاصر قطر، ما فجر غضب القطريين الذين طالبوا السلطات بالتحقيق في هذا الأمر.
أحد النشطاء القطريين علق غاضبا:”لم أجد تفسير لهذا المقطع الذي استفزني واستفز شريحة كبيرة من المواطنين”
وتساءل:”هل تم فك #حصار_قطر ؟ هل سمح الملك للعوائل بالتواصل؟ هل نستطيع أن نعتمر ونحج العام القادم؟”
ودون آخر ساخرا:”أذاعة قطرية تبث أغنيه عن الملك طقعان وفي هذا الوضع المزري ! ليس بعيدآ أن في الأيام القادمة ننصدم بالأغاني المسيئة ضدنا ومن عقر اذاعتنا! يا إدارة مزاجي إف إم افيقوا واستيقضوا من نومكم بارك الله فيكم”
من جانبها أصدرت إذاعة “مزاجي إف إم” القطرية بيانا رسميا على صفحتها بتويتر رصدتها (وطن) تكشف فيه حقيقة ما حدث.
وقالت الإذاعة في بيانها “إنه بخصوص موضوع الأغنية التي تم اذاعتها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/سبتمبر/٢٠١٩ الساعة ١١:٣٤ مساءاً ،فنود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني / ماجد المخيني ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة)”
وأشار البيان إلى أنه بعد التحقق من الموظف المسؤول فإن الأغنية معنونه بإسم “إنت مثلك” والموظف قام بجدولتها في منوعات الأغاني من دون سماع محتوى الأغنية وهو مايدل على الإستهتار وعدم تحرّي الدقة.
وأصدرت الإذاعة بحسب البيان قرارا بفصل الموظف مع إحالته للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت الإذاعة على أنها تحرص دائما على تقديم المحتوى الذي يليق ويحترم توجهات الدولة وتراعي فيما تقدمه الذوق العام للجمهور.
قطر ليست أقل هبثا وحيدا بالأمور العربيه وقد صدرت تصريحات واضحة من مسؤولينها والواقع يؤكد ذلك في ليبيا ومصر وسوريا فهي أيضا أصنع كذب لا يوجد تعليق مكى هذا ديدنكمبل وان الاثم مثل جيرانها.