“شاهد” إذاعة قطرية تثير جدلاً واسعاً وتفجر غضب القطريين بأغنية لفنان عُماني شهير.. وهذا ما حدث

تسببت إذاعة قطرية شهيرة في موجة جدل واسعة وغضب بين المواطنين القطريين، عقب إذاعتها أغنية تمجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تزامنا مع استمرار الحصار الجائر ضد قطر والذي تتزعمه السعودية مع الإمارات.

مواطنون قطريون رصدوا أن إذاعة “مزاجي إف إم” بثت أمس، الأربعاء، أغنية عن الملك سلمان تحت عنوان “أنت مثل” تمتدحه وتمدح السعودية التي تحاصر قطر، ما فجر غضب القطريين الذين طالبوا السلطات بالتحقيق في هذا الأمر.

لم أجد تفسير لهذا المقطع الذي استفزني واستفز شريحة كبيرة من المواطنين

هل تم فك #حصار_قطر ؟

هل سمح الملك للعوائل بالتواصل؟

هل نستطيع أن نعتمر ونحج العام القادم؟@matar3ali @FahadAlkubaisi #مزاجي_اف_ام #mazaji_FM pic.twitter.com/4MoQTnbUVC — عبدالرحمن القطري (@bo3ouf_at) September 25, 2019

أحد النشطاء القطريين علق غاضبا:”لم أجد تفسير لهذا المقطع الذي استفزني واستفز شريحة كبيرة من المواطنين”

وتساءل:”هل تم فك #حصار_قطر ؟ هل سمح الملك للعوائل بالتواصل؟ هل نستطيع أن نعتمر ونحج العام القادم؟”

ودون آخر ساخرا:”أذاعة قطرية تبث أغنيه عن الملك طقعان وفي هذا الوضع المزري ! ليس بعيدآ أن في الأيام القادمة ننصدم بالأغاني المسيئة ضدنا ومن عقر اذاعتنا! يا إدارة مزاجي إف إم افيقوا واستيقضوا من نومكم بارك الله فيكم”

أذاعة قطرية تبث أغنيه عن الملك طقعان وفي هذا الوضع المزري !

ليس بعيدآ أن في الأيام القادمة ننصدم بالأغاني المسيئة ضدنا ومن عقر اذاعتنا!

يا إدارة @MazajiFm افيقوا واستيقضوا من نومكم بارك الله فيكم☺️ https://t.co/jMx1Pchtqt — SALEH BIN AHMED🇶🇦 (@qtr1893) September 26, 2019

من جانبها أصدرت إذاعة “مزاجي إف إم” القطرية بيانا رسميا على صفحتها بتويتر رصدتها (وطن) تكشف فيه حقيقة ما حدث.

وقالت الإذاعة في بيانها “إنه بخصوص موضوع الأغنية التي تم اذاعتها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/سبتمبر/٢٠١٩ الساعة ١١:٣٤ مساءاً ،فنود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني / ماجد المخيني ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة)”

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بيان اذاعة مزاجي

تحية طيبة لجمهورنا الكريم وبعد ،،

بخصوص موضوع الأغنية التي تم اذاعتها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥/سبتمبر/٢٠١٩ الساعة ١١:٣٤ مساءاً ،فنود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني / ماجد المخيني ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة) — Mazaji.fm (@MazajiFm) September 26, 2019

وأشار البيان إلى أنه بعد التحقق من الموظف المسؤول فإن الأغنية معنونه بإسم “إنت مثلك” والموظف قام بجدولتها في منوعات الأغاني من دون سماع محتوى الأغنية وهو مايدل على الإستهتار وعدم تحرّي الدقة.

وبعد التحقق من الموظف المسؤول فإن الأغنية معنونه بإسم : إنت مثلك ، والموظف قام بجدولتها في منوعات الأغاني من دون سماع محتوى الأغنية وهو مايدل على الإستهتار وعدم تحرّي الدقة. — Mazaji.fm (@MazajiFm) September 26, 2019

وأصدرت الإذاعة بحسب البيان قرارا بفصل الموظف مع إحالته للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وبناءا عليه فقد صدر من ادارة الإذاعة قراراً بفصل الموظف مع إحالته للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .#مزاجي_على_مزاجك — Mazaji.fm (@MazajiFm) September 26, 2019

وأكدت الإذاعة على أنها تحرص دائما على تقديم المحتوى الذي يليق ويحترم توجهات الدولة وتراعي فيما تقدمه الذوق العام للجمهور.