بيان هام جدا لكل العُمانيين في إسطنبول أصدرته سفارة السلطنة هناك بعد الزلزال.. هذا ما جاء فيه

أصدرت سفارة سلطنة عُمان في إسطنبول بيانا هاما لمواطنيها في تركيا، عقب الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إسطنبول اليوم ، الخميس، وأدى لانقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا.

وقالت السفارة العمانية في بيان له نشرته على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) إن السلطات التركية أعلنت حالة الطوارئ اليوم وغدا في مدينة اسطنبول نتيجة حدوث هزة أرضية بقوة٥.٧في حدود الساعة١:٥٠مساء ، والتي شعر بها ساكني اسطنبول وأمرت بإخلاء بعض المدارس والمستشفيات.

أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ اليوم وغدا في مدينة اسطنبول نتيجة حدوث هزة أرضية بقوة٥.٧في حدود الساعة١:٥٠مساء ، والتي شعر بها ساكني اسطنبول وأمرت بإخلاء بعض المدارس والمستشفيات، وإذ تهيب السفارة كافة المواطنيين المقيمين باسطنبول اخذ الحيطة والحذر والبقاء في الاماكن المفتوحة — Oman Embassy Ankara (@oman_ankara) September 26, 2019

وتابع البيان محذرا العُمانيين بتركيا:”وإذ تهيب السفارة كافة المواطنيين المقيمين باسطنبول اخذ الحيطة والحذر والبقاء في الاماكن المفتوحة”

وقال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجا، إنه لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع “تويتر”، الخميس، وأضاف قوجا “لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري باسطنبول”.

وأكد أن وزارة الصحة متيقظة ضد كل أنواع الكوارث.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومترا وعلى بعد 21.68 كيلومترا عن سيليفري.

وذكرت الإدارة أن هزات ارتدادية أعقبت الزلزال، وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.