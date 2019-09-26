أكاديمي أردني يستفز العُمانيين من قطر ويفجر غضب أبناء قابوس.. ردوا له الصاع صاعين وانتقدوا “الجزيرة”
شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور نصير العمري، وذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.
ولام العُمانيون قطر وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.
تغريدات النشطاء العُمانيين دفعت “العمري” لتجديد هجومه ضد العُمانيين ووصف من طالب منهم السلطات القطرية بإيقافه بلفظ خارج فجر غضب العُمانيين.
وانهالت ردود العُمانيين النارية على تغريدة “العمري” وهاجموه بشدة.
لكن الانتقاد الأكبر من قبل العُمانيين كان لقناة “الجزيرة” وحكومة قطر مستنكرين كيف تفتح أبوابها لمن يسب السلطنة ويهاجم السلطان قابوس.
وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس.
حفظ الله قابوس من كل شر اعز شعبه فأعزوه احبهم فأحبوه لاكن مايثير النفس أليس هاؤلاء المغردون الذين انتفضو هم من كان يرقص ويفرح ويشمت اذا تمت الاساءة لحكام الدول الخليجية والعربية الأخرى من قبل قناة الجزيرة
اصلا كلامه ما يأكل عيش دع الكلاب تنبح وش علينا منه د خرطي
الجزيرة اقصد كل سيئ وليس من ضيف البرنامج هي تنتقي لتشعل الفتن فمتى نفيق نحن العمانيين من تاييدنا للجزيرة..هذه القناة المشبوهه
لم تنسى كلاهما مكررا لكن معروف عنكم انتقاء ما تريد أن نشره
اللوم على قناة الجزيرةودولة قطر من سمحت المرتزقة من أشكال هوؤلاء البفال والكلاب من هذا النوع أن تنبح..على أسيادها وسادتها
هوؤلاء عبيد الشيكات..لا قيمة لهم لانهم من انذال البشر والعبيد فدع الكلاب تنبح حتى تموت بغصتها…
فالشعب العماني اسمى وارقى بأخلاقياته من هذا الحقير…
حفظ الله تعالى جلالة السلطان قابوس ونسأله أن يمدد لنا في عمره
ويحفظه من كل سوء..