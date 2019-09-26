فيصل القاسم ونصير العمري
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أكاديمي أردني يستفز العُمانيين من قطر ويفجر غضب أبناء قابوس.. ردوا له الصاع صاعين وانتقدوا “الجزيرة”

كتب خاص "وطن"
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شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الأكاديمي والسياسي الأردني الدكتور ، وذلك عقب ظهوره الأخير على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

ولام العُمانيون وقناة “الجزيرة” لاستضافتها الأكاديمي الأردني الذي سبق أن هاجم السلطان قابوس وسياسة السلطنة.

تغريدات النشطاء العُمانيين دفعت “العمري” لتجديد هجومه ضد العُمانيين ووصف من طالب منهم السلطات القطرية بإيقافه بلفظ خارج فجر غضب العُمانيين.

وانهالت ردود العُمانيين النارية على تغريدة “العمري” وهاجموه بشدة.

 لكن الانتقاد الأكبر من قبل العُمانيين كان لقناة “الجزيرة” وحكومة قطر مستنكرين كيف تفتح أبوابها لمن يسب السلطنة ويهاجم السلطان قابوس.

وكان الدكتور نصير العمري ظهر على شاشة قناة “الجزيرة” مع الإعلامي فيصل القاسم في برنامجه الاتجاه المعاكس.

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نصير العمري يسب العُمانيين ويثير غضبهم: “اللعنة على كلاب قابوس”

  1. سالم يقول

    حفظ الله قابوس من كل شر اعز شعبه فأعزوه احبهم فأحبوه لاكن مايثير النفس أليس هاؤلاء المغردون الذين انتفضو هم من كان يرقص ويفرح ويشمت اذا تمت الاساءة لحكام الدول الخليجية والعربية الأخرى من قبل قناة الجزيرة

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  2. asadalyahmadi يقول

    اصلا كلامه ما يأكل عيش دع الكلاب تنبح وش علينا منه د خرطي

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  3. مخمد يقول

    الجزيرة اقصد كل سيئ وليس من ضيف البرنامج هي تنتقي لتشعل الفتن فمتى نفيق نحن العمانيين من تاييدنا للجزيرة..هذه القناة المشبوهه

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  4. مخمد يقول

    لم تنسى كلاهما مكررا لكن معروف عنكم انتقاء ما تريد أن نشره

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  5. نوال عبدالله يقول

    اللوم على قناة الجزيرةودولة قطر من سمحت المرتزقة من أشكال هوؤلاء البفال والكلاب من هذا النوع أن تنبح..على أسيادها وسادتها

    هوؤلاء عبيد الشيكات..لا قيمة لهم لانهم من انذال البشر والعبيد فدع الكلاب تنبح حتى تموت بغصتها…

    فالشعب العماني اسمى وارقى بأخلاقياته من هذا الحقير…

    حفظ الله تعالى جلالة السلطان قابوس ونسأله أن يمدد لنا في عمره
    ويحفظه من كل سوء..

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