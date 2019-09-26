أكاديمي أردني يستفز العُمانيين من قطر ويفجر غضب أبناء قابوس.. ردوا له الصاع صاعين وانتقدوا “الجزيرة”

شكرا للأحبة في كعبة المضيوم على تقبلكم وبرحابة صدر هذا التطاول على والدكم السلطان قابوس من هذا الناقص اخلاق وشرف، شكرا بعمق الحب الذي نكنه لصاحب السمو الشيخ تميم ولكم جميعا دون إستثناء ، شكرا بعمق حبنا لكل ذرة تراب في ارض قطر بأن سمحتم لمثل هذا الوقح ان يتطاول على والد كل عماني pic.twitter.com/irpJ1jhOKH