“شاهد” خطير .. محمد علي ينجو من محاولة قتل في إسبانيا على يد “حثالة السيسي”!

جدّد الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي تأكيده على أنه استطاع الهرب من محاولة قتل يدبرّها له النظام المصري حيث يتواجد في إسبانيا.

وألمح إلى أنه تمّكن من الإفلات من مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ”الحثالة” قال إنهم ممولين من “السيسي” لقتله.

وقال محمد علي في أحدث فيديو له إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى “السيسي” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لتقديم الدعم له بعد شعوره باهتزاز موقف “السيسي” على صعيد الجبهة الداخلية.

وأضاف أنّ “ترمب” حاول التقليل من المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية تطالب برحيل “السيسي”.

وقال محمد علي إن “السيسي باع مصر مقابل الاحتفاظ بحكمه”.

وأكّد أن “ترمب يدعم السيسي حفاظا على مصالحه معه”.

وجدد محمد علي دعوته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين العامة الجمعة المقبلة.

كان الفنان والمقاول المصري، محمد علي، كشف عن محاولات لتصفيته في إسبانيا بعد تحريضه على خروج تظاهرات ضدّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر.

وقال محمد علي إنّ هناك ضباط مصريين اتفقوا مع أشخاص وصفهم “بالسفلة” في اسبانيا لتصفيته، محملاً الحكومة الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته، مؤكداً أنه يحاول الهروب منهم.