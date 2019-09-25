محمد علي يكشف محاولات لتصفيته وقتله في إسبانيا
محمد علي يكشف محاولات لتصفيته وقتله في إسبانيا
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“شاهد” خطير .. محمد علي ينجو من محاولة قتل في إسبانيا على يد “حثالة السيسي”!

كتب وطن
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جدّد الفنان ورجل الأعمال المصري تأكيده على أنه استطاع الهرب من محاولة قتل يدبرّها له حيث يتواجد في إسبانيا.

 

وألمح إلى أنه تمّكن من الإفلات من مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ”الحثالة” قال إنهم ممولين من “” لقتله.

 

وقال محمد علي في أحدث فيديو له إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى “السيسي” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لتقديم الدعم له بعد شعوره باهتزاز موقف “السيسي” على صعيد الجبهة الداخلية.

 

وأضاف أنّ “ترمب” حاول التقليل من المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية تطالب برحيل “السيسي”.

 

وقال محمد علي إن “السيسي باع مقابل الاحتفاظ بحكمه”.

 

وأكّد أن “ترمب يدعم السيسي حفاظا على مصالحه معه”.

 

وجدد محمد علي دعوته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين العامة الجمعة المقبلة.

 

 
علي السريع وبكره عندنا كلام كبير .. وتصبحوا علي خير يا أهلي وناسي ياشعب مصر العظيم .. هانت والله #ثورة_شعب #الجمعه_الجايه

علي السريع وبكره عندنا كلام كبير .. وتصبحوا علي خير يا أهلي وناسي ياشعب مصر العظيم .. هانت والله #ثورة_شعب#الجمعه_الجايه

Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Tuesday, 24 September 2019

كان الفنان والمقاول المصري، محمد علي، كشف عن محاولات لتصفيته في إسبانيا بعد تحريضه على خروج تظاهرات ضدّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر.

 

وقال محمد علي إنّ هناك ضباط مصريين اتفقوا مع أشخاص وصفهم “بالسفلة” في اسبانيا لتصفيته، محملاً الحكومة الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته، مؤكداً أنه يحاول الهروب منهم.

محمد علي

#محمد_علي يكشف عن محاولات لتصفيته في إسبانيا ويحمل السلطات الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته‼

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Monday, 23 September 2019
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