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حياتنا

بأمرٍ ملكي .. السعودية تقتل مواطناً بحرينياً؛ بماذا اتهمته؟؟

كتب وطن
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أعدمت وزارة الداخلية الأربعاء بحرينياً اتهمته بتهريب كمية من “الحبوب المحظورة”.

 

واوضحت الداخلية في بيان أن البحريني “عمار عبدالعزيز منصور علي حسن” القي القبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب “الإمفيتامين” المحظورة.

 

وأضاف البيان أن التحقيق مع البحريني أسفر عن توجيه الإتهام له بما نسب إليه وأحيل للمكحمة التي اصدرت بحقه حكم القتل “تعزيراً”.

 

وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه. وفق وسائل إعلام سعودية.

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