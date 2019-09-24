فضيحة تهز دبي.. هروب رئيس مجلس إدارة أكبر شركة عقارية إلى لندن وأنباء عن اختلاس 3 مليارات درهم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بأخبار تفيد بهروب ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة “الاتحاد العقارية” ـ أكبر شركة عقارات بالإمارة ـ إلى لندن وسط أنباء عن اختلاس 3 مليار درهم فضلا عن الخسائر الفادحة للشركة هذا العام.

الأنباء المتداولة تضمنت هروب “المهيري” إلي لندن وأنباء عن اختلاس ٣ مليار درهم وتورط اثنين من أعضاء مجلس الادارة بالأمر.

هروب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية #دبي إلي لندن وأنباء عن اختلاس ٣ مليار درهم وتورط اثنين من أعضاء مجلس الادارة ..#الامارات pic.twitter.com/1ThVhuW6bH — 🇹🇷🇯🇴🇶🇦 محمد المانع 🇴🇲🇰🇼🇲🇦🇮🇷🇩🇿🇬🇧 (@maaqtr) September 23, 2019

من جانبها نفت الاتحاد العقارية ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.

وقال احمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة سوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

كما نوه ان الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة للشركات والمستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات والاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، حققت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغت 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.