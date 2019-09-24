إعصار هيكا
إعصار هيكا
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بعد تحوّله لإعصار من الدرجة الأولى .. شاهد بداية تأثير إعصار “هيكا” على سلطنة عمان وإصدار تحذيرات هامة

كتب وطن
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أهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين. 

ودعت الشرطة إلى متابعة النشرات والإرشادات المتعلقة بالحالة الجوية هيكا للاطلاع بما يستوجب فعله في حالات الأنواء المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التحذير الأول من الحالة المدارية في بحر العرب والتي تم تسميتها بـ “هيكا”.

ونشرت الهيئة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحليّ الثلاثاء، التحذير الثاني، مؤكدةً أن العاصفة المدارية تواصل تحركها باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المحتمل عبر المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مساء الثلاثاء.

 

ومن المحتمل تأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة من الثلاثاء بأمطار غزيرة بين 50 -80 ملم تؤدي الى جريان الأودية ورياح شديدة السرعة.

 

ودعت الهيئة الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحليّ، نشرت الهيئة التحذير الثالث.

وبدأ مغرّدون عُمانيون نشر مقاطع مصوّرة للتأثيرت الأولية للإعصار هيكا على السلطنة.

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