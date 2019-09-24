بعد تحوّله لإعصار من الدرجة الأولى .. شاهد بداية تأثير إعصار “هيكا” على سلطنة عمان وإصدار تحذيرات هامة

أهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين.

تُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية #هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين. pic.twitter.com/tKEWVHyyPb — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 24, 2019

ودعت الشرطة إلى متابعة النشرات والإرشادات المتعلقة بالحالة الجوية هيكا للاطلاع بما يستوجب فعله في حالات الأنواء المناخية.

أخي المواطن أخي المقيم؛

متابعتك للنشرات والإرشادات المتعلقة بالحالة الجوية #هيكا يجعلك على اطلاع بما يستوجب عليك فعله في حالات الأنواء المناخية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/jJUun1LE0p — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 24, 2019

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التحذير الأول من الحالة المدارية في بحر العرب والتي تم تسميتها بـ “هيكا”.

ونشرت الهيئة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحليّ الثلاثاء، التحذير الثاني، مؤكدةً أن العاصفة المدارية تواصل تحركها باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المحتمل عبر المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مساء الثلاثاء.

ومن المحتمل تأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة من الثلاثاء بأمطار غزيرة بين 50 -80 ملم تؤدي الى جريان الأودية ورياح شديدة السرعة.

ودعت الهيئة الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحليّ، نشرت الهيئة التحذير الثالث.

وبدأ مغرّدون عُمانيون نشر مقاطع مصوّرة للتأثيرت الأولية للإعصار هيكا على السلطنة.

بداية التأثيرات الغير مباشرة على ولاية جعلان بني بو علي للإعصار المداري #هيكا التصوير في مدرسة الحدة pic.twitter.com/YyivUqZeJG — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

بداية تقدم السحب الثقال من البحر نحو الجعالين.. المشهد منقول من جعلان بني بو حسن وسحب طبقية تقترب.. #هيكا pic.twitter.com/KnmELDqzwN — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) September 24, 2019

مباشر

الان من صناعية مصيرة بداية الأمطار . سلمان الفارسي #هيكا #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/XrspOowQ9I — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) September 24, 2019