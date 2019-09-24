بعد تحوّله لإعصار من الدرجة الأولى .. شاهد بداية تأثير إعصار “هيكا” على سلطنة عمان وإصدار تحذيرات هامة
أهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين.
تُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إلى عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظراً لتطور الحالة المدارية #هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين. pic.twitter.com/tKEWVHyyPb— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 24, 2019
ودعت الشرطة إلى متابعة النشرات والإرشادات المتعلقة بالحالة الجوية هيكا للاطلاع بما يستوجب فعله في حالات الأنواء المناخية.
أخي المواطن أخي المقيم؛— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 24, 2019
متابعتك للنشرات والإرشادات المتعلقة بالحالة الجوية #هيكا يجعلك على اطلاع بما يستوجب عليك فعله في حالات الأنواء المناخية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/jJUun1LE0p
ارشادات مهمة للتعامل مع #هيكا pic.twitter.com/OBXojgqmOx— شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) September 24, 2019
وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التحذير الأول من الحالة المدارية في بحر العرب والتي تم تسميتها بـ “هيكا”.
تحذير رقم (1) #الحالة_المدارية #هيكا#بحر_العرب pic.twitter.com/7IP3fQJpWw— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) September 23, 2019
ونشرت الهيئة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحليّ الثلاثاء، التحذير الثاني، مؤكدةً أن العاصفة المدارية تواصل تحركها باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المحتمل عبر المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مساء الثلاثاء.
ومن المحتمل تأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة من الثلاثاء بأمطار غزيرة بين 50 -80 ملم تؤدي الى جريان الأودية ورياح شديدة السرعة.
ودعت الهيئة الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.
🔺تحذير رقم (٢) #الحالة_المدارية #هيكا#بحر_العرب pic.twitter.com/aoXJnkJ4qu— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) September 24, 2019
وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحليّ، نشرت الهيئة التحذير الثالث.
🔺— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) September 24, 2019
تحذير رقم (3) #الحالة_المدارية #هيكا#بحر_العرب pic.twitter.com/43n1l9N053
وبدأ مغرّدون عُمانيون نشر مقاطع مصوّرة للتأثيرت الأولية للإعصار هيكا على السلطنة.