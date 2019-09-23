محمد علي يهدد بنشر فيديوهات جنسية للسيسي وصلته من مصدر خاص.. (وطن) تكشف الحقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان والمقاول المصري الشهير محمد علي، يهدد فيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بنشر فيديوهات جنسية له.

الحساب الذي يحمل اسم “أسرار محمد علي” على تويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:” في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك”

في فيديو جنسي للعرة وصلي اليوم اه زي ما بقولك كده الي موافق ينزل يضرب رتويت ولا رافض ينزل يخبط ليك 😂 — أسرار محمد علي (@MohamedSecrt8) September 23, 2019

ولاقت التغريدة تفاعل كبير جدا من قبل النشطاء حتى أصبحت حديث مواقع التواصل وأحدثت ضجة كبيرة.

وبتتبع محرر (وطن) للتغريدة تأكد أن الحساب لا يخص محمد علي وأنه حساب مزور باسمه يسعى للتفاعل وكسب “الشير واللايك”.

وسبق أن حذر المقاول والفنان المصري محمد علي الذي صار حديث الشارع الأول، من حسابات مزيفة تحمل اسمه على تويتر ودعا متابعيه للإبلاغ عنها.

أحد هذه الحسابات المزيفة سبق أن نشر قائمة خطيرة بأسماء فنانات مصريات شهيرات زعم أنهن يعملن مع جهاز المخابرات المصرية.

وأمس، الأحد، نشر رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن الطرق التي يتبعها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإفساد المسؤولين للسيطرة عليهم لتنفيذ ما يريد.

وتمنى “علي” من وزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط النفس وعدم وضع الضباط في مواجهة الشعب، وأكد على سلمية المظاهرات، كما حذر من سيناريو لافتعال مواجهات بين الشرطة والشعب.

ودعا محمد علي الضباط لإتاحة المجال أمام الشعب للتظاهر وعدم إطاعة الأوامر بقمع المتظاهرين.

وأضاف:” الديكتاتور هو من يلجأ لسياسة “فرق تسد” للسيطرة على الجميع، الفساد في كافة قطاعات ووزارات الدولة، مثل وزارة الاتصالات وحتى الهيئة الهندسية هناك خلافات بين أقسامها.