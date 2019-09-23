تعليقات نارية متهكمة بعد ان قدم تركي آل الشيخ خدمة جليلة للسعوديين.. حفلات “الرقص والغناء” بالتقسيط وبدون فوائد

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، جدلا واسعا بين السعوديين بعد خروجه عليهم بفيديو اعتبره معظمهم مستفز لما جاء فيه من استخفاف بالمواطن السعودي.

“آل الشيخ” ظهر في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، وهو يبشر السعوديين أنه صار بإمكانهم حضور الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه بنظام التقسيط لأسعار التذاكر.

( الا الحماقة اعيت من يداويها )

ما عندك فلوس تحضر ترفية موسم الرياض !!!



الحل عند معالي المستشار تركي ال الشيخ …

*رح بنك (سامبا) وخذ بطاقة وتدين وقسط*

ماعاد لكم عذر في الحضور 🤔 pic.twitter.com/D5bY9ygDTX — ابــــــو نــــايـــف (@x_879) September 23, 2019

وقال ما نصه:”موسم سهل روح طلع بطاقة سامبا وقسط لا تزنق نفسك في الشهر ده ولا الشهرين، قسط على راحتك واستمتع وادفعهم مع سامبا بدون فائدة إن شاء الله”

التصريحات التي فجرت غضب السعوديين الذين هاجموا “آل الشيخ” بشدة معتبرين تركه أولويات الشعب ومشكلاته في العمل ومصادر الدخل وتركيزه على هذه التفاهات سياسة عامة للدولة تقودها لحتفها.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وجاءت التعليقات تهكمية على دعوة آل الشيخ المثيرة، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو والتي جاءت على النحو التالي..

هذ هو ولا واحد يشبهه تأكدو يا الربع لا تظلمون الرجال — سالم المالكي⁦🇸🇦⁩ (@salm_almalki_) September 23, 2019

ع باله الشعب زيه خبلان ولاهمهم الا الوناسه والطقطقه .. وش نقول بس انتهى فيه الكلام. — ❥❥𝓵𝓬𝓬𝓭𝓲❥❥ (@Almalki_wow) September 23, 2019

هل مسؤلينا المتبقين بنفس العقلية (رضيع) — عين الصقر (@ain_alsagr) September 23, 2019

ماتدري تضحك ولا تحسّب عليهم ضيعو فلوسنا في الترفيه وخرابيطه وفوق هذا يبيك تتدين عشان تحضر ترفيههم ، الترفيه وضع للطبقات فوق الوسطى ، ولم يوضع لعامة الشعب بلعكس وضع للطبقات الغنيه فقط والدليل شوفو اسعار التذاكر . — عبدالرحمن الفلاح 🇸🇦 (@abu_saad400) September 23, 2019

استخف بالشعب السعودي وطبعاً لا حياة لمن تنادي اذا كان الموضوع يخص الشعب السعودي — fahd ali al- Quhtini (@fahdali9171) September 23, 2019

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالآونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.