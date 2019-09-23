تعليقات نارية متهكمة بعد ان قدم تركي آل الشيخ خدمة جليلة للسعوديين.. حفلات “الرقص والغناء” بالتقسيط وبدون فوائد

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، جدلا واسعا بين السعوديين بعد خروجه عليهم بفيديو اعتبره معظمهم مستفز لما جاء فيه من استخفاف بالمواطن السعودي.
“آل الشيخ” ظهر في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، وهو يبشر السعوديين أنه صار بإمكانهم حضور الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه بنظام التقسيط لأسعار التذاكر.
وقال ما نصه:”موسم سهل روح طلع بطاقة سامبا وقسط لا تزنق نفسك في الشهر ده ولا الشهرين، قسط على راحتك واستمتع وادفعهم مع سامبا بدون فائدة إن شاء الله”
التصريحات التي فجرت غضب السعوديين الذين هاجموا “آل الشيخ” بشدة معتبرين تركه أولويات الشعب ومشكلاته في العمل ومصادر الدخل وتركيزه على هذه التفاهات سياسة عامة للدولة تقودها لحتفها.
ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.
وجاءت التعليقات تهكمية على دعوة آل الشيخ المثيرة، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو والتي جاءت على النحو التالي..
وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالآونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.
وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.
وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.