إعلامي إماراتي يفضح بلاده: هذا ما تهدف إليه من بناء المعبد اليهودي في أبوظبي

اعتبر الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي أنّ الإمارات تضلل الرأي العالمي حول واقع القمع الداخلي وحالات التعذيب والإخفاء القسري الذي يتعرض له المدافعون عن الحرية ببناء المعابد وأخرها المعبد اليهودي.

مرة أخرى يتم تضليل الرأي العالمي حول واقع القمع الداخلي وحالات التعذيب و #الإخفاء_القسري الذي يتعرض له المدافعون عن #الحرية ببناء المعابد وأخرها المعبد اليهودي#أحمد_الشيبة_النعيمي #غام_التسامح #الإمارات https://t.co/BVJcz9Eewr — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 23, 2019

جاء ذلك تعقيباً من “النعيمي” على ما ذكرته تقارير إعلامية محلية أن الإمارات ستبدأ العام المقبل في إنشاء أول معبد يهودي رسمي في البلاد على أن يكتمل عام 2022. وذلك ضمن نطاق مجمع للأديان إسمه “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبوظبي.

وأكد “النعيمي” على أن “خارطة الطريق إلى تحقيق التسامح يجب أن تمر على السجون والمعتقلات قبل المعابد والكنائس.”

ونؤكد مرة أخرى أن خارطة الطريق إلى تحقيق التسامح يجب أن تمر على السجون والمعتقلات قبل المعابد والكنائس.#أحمد_الشيبة_النعيمي #غام_التسامح #الإمارات — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 23, 2019

وأضاف: “أولو القربى أولى بمعروف التسامح من اليهود والهندوس وخيركم خيركم لأهله ودينه وشعبه، ولسنا ضد التسامح مع الآخرين ولكننا ضد استخدام هذا التزييف في صرف الأنظار عن الانتهاكات الداخلية”.

أولو القربى أولى بمعروف التسامح من اليهود والهندوس وخيركم خيركم لأهله ودينه وشعبه، ولسنا ضد التسامح مع الآخرين ولكننا ضد استخدام هذا التزييف في صرف الأنظار عن الانتهاكات الداخلية#أحمد_الشيبة_النعيمي #غام_التسامح #الإمارات — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 23, 2019

ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.

وشيدت الإمارات العام الماضي أكبر معبد هندوسي في أبو ظبي، وأقيم في منطقة بومريخة على مساحة 55 ألف متر مربع.