“شاهد” جامعة سعودية عريقة أصبحت “مسخرة” تويتر بسبب خطأ إملائي فادح لا يغتفر

تحولت جامعة “أم القرى” السعودية إلى مادة للسخرية وتندر النشطاء، بعد وقوعها في خطأ إملائي فادح تسبب في أزمة بينها وبين طلابها.

وبحسب صور متداولة فإن رسالة بعثتها إدارة فرع جامعة “أم القرى” السعودية بمحافظة القنفذة للطلاب المفصولين أكاديميا، جاء فيها “نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد”.

حيث استبدل البيان كلمة “الطلاب” بـ”الكلاب” ما فجر موجة غضب واسعة تجاه الجامعة السعودية.

طلاب الجامعة أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة.

وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة “أم القرى” أن يقع في أخطاء من هذا النوع.

كيف تفادت #جامعة_أم_القرى هذه الأزمة بإستخدام

٣ استراتيجيات #لإدارة_الازمة👇



وهذا نادرًا ما يحدث👇

*الإعتذار

*التبرير

*كبش الفدا بذكر اسم الشخص الذي أخطأ👌 pic.twitter.com/dmq4ScHyPH — عبد الله القرعاوي (@aaq1411) September 20, 2019

وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

في المقابل سارعت إدارة الجامعة إلى احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها “أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط على الكاف بدلا من الطاء”.