تحذير للعُمانيين .. منخفض مداري عميق في طريقه للسلطنة .. هذه تفاصيله والمناطق التي سيؤثر عليها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان مساء الأحد، إشعاراً بخصوص الحالة المدارية في بحر العرب.

توضح آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تطور المنخفض المداري إلى منخفض مداري عميق يتمركز في وسط بحر العرب.

وتقدّر سرعة الرياح السطحية حول المركز من28 -33 عقد [50-60كمساعة]. ويبعد عن سواحل السلطنة حوالي 870 كم.

ويواصل المنخفض المداري العميق تحرّكه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو غرب بحر العرب مع احتمال تعمقه الى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة.

كما تشير التنبؤات الى احتمالية ضعف الحالة المدارية تدريجياً عند اقترابها من سواحل السلطنة.

ومن المحتمل تأثر محافظتي الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل بأمطار متفاوتة الغزارة ما بين 30-60 ملم ورياح نشطة ما بين 25-35 عقدة.

ويتوقع أن يكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من ثلاثة إلى أربعة أمتار. فيما يكون متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من 1.5 الى 2.5 متر.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وبعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها.