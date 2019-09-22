أمير قطر الشيخ تميم
أمير قطر الشيخ تميم
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“أمير بلا حُرّاس” .. صورة الشيخ تميم بن حمد في شوارع نيويورك تُشعل المواقع

كتب وطن
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انتشرت صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من مدينة الأمريكية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعيّ، ولاقت اعجاب النشطاء.

وتظهر الصورة الأمير تميم وهو يتجوّل في شوارع المدينة الأمريكية ويختلط بالمارة بلا حراسات وأمن.

وأبدى النشطاء إعجابهم بالصورة وتجوّل الامير تميم بين الناس في الشارع وحيداً دون حُرّاس، بخلاف أيّ من الزّعماء الذين لا ينزلون للشارع إلا ما ندر وبحراساتٍ مشددة.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتجّول فيها بدون حراسات، إذ انتشرت للأمير في يوليو الماضي صور جالساً لوحده بلا أيّ حراسات، في أحد المطاعم، يتناول كوباً من مشروبٍ ساخن، فيما كان المارة يتحرّكون بالقرب منه بكلّ أريحية دون أيّ إعاقة.

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