“أمير بلا حُرّاس” .. صورة الشيخ تميم بن حمد في شوارع نيويورك تُشعل المواقع

انتشرت صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من مدينة نيويورك الأمريكية، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الاجتماعيّ، ولاقت اعجاب النشطاء.



وتظهر الصورة الأمير تميم وهو يتجوّل في شوارع المدينة الأمريكية ويختلط بالمارة بلا حراسات وأمن.



وأبدى النشطاء إعجابهم بالصورة وتجوّل الامير تميم بين الناس في الشارع وحيداً دون حُرّاس، بخلاف أيّ من الزّعماء الذين لا ينزلون للشارع إلا ما ندر وبحراساتٍ مشددة.

يا شيخنا #تميم_بن_حمد 💞

عسى عمرك طويل والله يحفظك في حلك وترحالك

أميرنا في #نيويورك pic.twitter.com/bjbQUfIVMQ — هنادي (@hannooda79) September 22, 2019

#تميم_المجد

صباح المجد لتميم المجد ❤️

من نيويورك pic.twitter.com/74rvJvGUxx — مسعود محمد ال جلاب🇶🇦 (@jallab80) September 22, 2019

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وهذه ليست المرّة الأولى التي يتجّول فيها أمير قطر بدون حراسات، إذ انتشرت للأمير في يوليو الماضي صور جالساً لوحده بلا أيّ حراسات، في أحد المطاعم، يتناول كوباً من مشروبٍ ساخن، فيما كان المارة يتحرّكون بالقرب منه بكلّ أريحية دون أيّ إعاقة.