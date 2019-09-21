ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
الهدهد

ناصر الدويلة: السيسي أدى دوره وهناك “ضوء أخضر” للإطاحة به وهذا ما جري في قيادة الجيش

كتب خاص "وطن"
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توقع السياسي الكويتي، ، عضو مجلس الأمة السابق، أن يجري الاطاحة برئيس النظام المصري ، واصفاً ما يجري في الأمر بالخطير جداً.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه يراقب التحركات في العالم، وبات يستشعر بأن هناك (ضوء أخضر) للإطاحة بالسيسي، فقد أدى دوره حسب راي البعض ويجب استبداله حتى يستمر النظام في مصر.

وأضاف :” اعتقد ان هذا الراي خطير لكن له شواهد فالجيش المصري غير مرتاح من الوضع وسفر بعض العوائل البارحة على عجل قد يمهد لمنع سفر بعض الرموز كما حصل في الجزائر”.

وتظاهر مئات الآلاف من المصريين، ليلة أمس في ميادين مختلفة من مدن مصرـ في مشهد أعاد للأذهان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، مطالبين بالرحيل، حيث تمكن المحتجون من الوصول إلى عدد من أبرز ميادين مصر، خصوصا ميدان التحرير رمز ثورة يناير الذي ظل مغلقا أمام المظاهرات والتجمعات الشعبية في السنوات الماضية.

وتداول ناشطون فيديوهات من المظاهرات التي صدمت النظام المصري، فاستخدم القوة المفرطة في قمع المتظاهرين الذين مزقوا صور السيسي، وطالبوا برحيله في مشهد مهيب.

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