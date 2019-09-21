ناصر الدويلة: السيسي أدى دوره وهناك “ضوء أخضر” للإطاحة به وهذا ما جري في قيادة الجيش

توقع السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، أن يجري الاطاحة برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واصفاً ما يجري في مصر الأمر بالخطير جداً.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه يراقب التحركات في العالم، وبات يستشعر بأن هناك (ضوء أخضر) للإطاحة بالسيسي، فقد أدى دوره حسب راي البعض ويجب استبداله حتى يستمر النظام في مصر.

وأضاف :” اعتقد ان هذا الراي خطير لكن له شواهد فالجيش المصري غير مرتاح من الوضع وسفر بعض العوائل البارحة على عجل قد يمهد لمنع سفر بعض الرموز كما حصل في الجزائر”.

اراقب التحركات في العالم واستشعر ان هناك ضوء اخضر للاطاحه بالسيسي فقد ادى دوره حسب راي البعض ويجب استبداله حتى يستمر النظام في مصر واعتقد ان هذا الراي خطير لكن له شواهد فالجيش المصري غير مرتاح من الوضع وسفر بعض العوائل البارحه على عجل قديمهد لمنع سفر بعض الرموز كما حصل في الجزائر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 21, 2019

وتظاهر مئات الآلاف من المصريين، ليلة أمس في ميادين مختلفة من مدن مصرـ في مشهد أعاد للأذهان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، مطالبين السيسي بالرحيل، حيث تمكن المحتجون من الوصول إلى عدد من أبرز ميادين مصر، خصوصا ميدان التحرير رمز ثورة يناير الذي ظل مغلقا أمام المظاهرات والتجمعات الشعبية في السنوات الماضية.

وتداول ناشطون فيديوهات من المظاهرات التي صدمت النظام المصري، فاستخدم القوة المفرطة في قمع المتظاهرين الذين مزقوا صور السيسي، وطالبوا برحيله في مشهد مهيب.