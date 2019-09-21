سعوديات
الهدهد

مجتهد فجر قنبلة.. ابن سلمان وجه باستخدام السعوديات الهاربات من عوائلهن وتهيئتهن بمكياج وملابس غير لائقة لهذه المهمة

كتب خاص "وطن"
0

فجر المغرد الشهير مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن توجيه ولي العهد السعودي تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة  لتسهيل التفسخ في للدولة.

وأضاف أن ابن سلمان وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم السعودية.

كما كشف “مجتهد” عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على “الترفيه”، إرضاء لولي العهد محمد بن سلمان.

وتظهر الوثيقة، المرفقة بتغريدة لـ”مجتهد”، تخصيص عدة قاعات وعشرات الحافلات لنقل آلاف المشاركين باحتفالية بمناسبة اليوم الوطني، مقررة غدا الأحد.

وجاء في التغريدة: “رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان، فمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة”.

ويحل اليوم الوطني بالمملكة الاثنين، 23 سبتمبر، ويأتي هذا العام بعد أيام على هجوم كبير تعرضت له منشأتان لشركة أرامكو في عمق السعودية، ما أضر بإنتاج وصادرات البلاد من ، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

قد يعجبك ايضا
تقارير

ضربة “أرامكو” أفقدت “بن سلمان” صوابه.. هذا ما فعله مع الأسر…

تقارير

تقارير أمريكية تقول إن انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب مصر.. محمد الجوادي يفجر…

تقارير

التايمز: عيال زايد لا يريدون مشاهدة الصواريخ تصل منتجعات دبي ومنشآت أبوظبي وابن سلمان…

تقارير

مجتهد يكشف التفاصيل.. ابن سلمان ضاعف جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم أرامكو وكاد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.