ضابط إماراتي: محمد بن زايد رفض استقبال السيسي وأسرته وتخوف شديد يسود أبوظبي

كشف حساب “بدون ظل”، الذي يعرف نفسه على أنه ضابط إماراتي، عن حالة إرتباك تسود الجهاز الأمني الإماراتي، عقب التظاهرات الحاشدة التي شهدها الشارع المصري ليلة أمس، والتي طالبت رئيس النظام عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، ( حالة ارتباك لدى جهازنا الامني ، وانباء تتحدث عن رفض الشيخ محمد بن زايد لاستقبال اسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والانباء ايضا تتحدث ان الشيخ محمد رافض استقباله ايضا ). حسب قوله.

حالة ارتباك لدى جهازنا الامني ، وانباء

تتحدث عن رفض الشيخ محمد بن زايد لاستقبال اسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

والانباء ايضا تتحدث ان الشيخ محمد رافض

استقباله ايضا.#ارحل_ياسيسي #ميدان_التحرير — بدون ظل (@without__shadow) September 20, 2019

وأضاف “بدون ظل” إن المستوى الأمني في الإمارات “يخشى الآن”، من عودة المظاهرات في جمهورية السودان، والضغط مرة اخرى بأبعاد الجيش من المناصب القيادية واستلام حكومة مدنية بالكامل السلطة، والقاء القبض على القيادات العسكرية التي امرت بقتل المتظاهرين “.

جهازنا الامني يخشى الان ، من عودة المظاهرات في جمهورية السودان ، والضغط

مرة اخرى بأبعاد الجيش من المناصب القيادية

واستلام حكومه مدنية بالكامل السلطة ، والقاء

القبض على القيادات العسكرية التي امرت بقتل

المتظاهرين.#ميدان_التحرير #ارحل_ياسيسي — بدون ظل (@without__shadow) September 20, 2019

وشهدت المظاهرات التي أعادت للأذهان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، قمع قوات الأمن للمتظاهرين الذين خرجوا بعفوية في شوارع مصر للإطاحة بالنظام الذي يقوده السيسي، مما أدى إلى سقوط قتيلين في الاسكندرية، إلى جانب إصابة العشرات واعتقال المئات على يد أجهزة الأمن.

وتمكن المحتجون من الوصول إلى عدد من أبرز ميادين مصر، خصوصا ميدان التحرير رمز ثورة يناير الذي ظل مغلقا أمام المظاهرات والتجمعات الشعبية في السنوات الماضية.

وتداول ناشطون فيديوهات من المظاهرات التي صدمت النظام المصري، فاستخدم القوة المفرطة في قمع المتظاهرين الذين مزقوا صور السيسي، وطالبوا برحيله في مشهد مهيب.