شاهد| ممثلة إباحية شهيرة جثة هامدة .. كيف ماتت؟؟!

عُثر على جثة ممثلة أفلام إباحية شهيرة في منزلها في مدينة “سان فرناندو” -إحدى مدن مقاطعة لوس أنجليس- الأمريكية.

وحسب موقع “TMZ”، فإنّ عُثر على ممثلة الأفلام الإباحية الشهيرة، “جيسيكا جايميس” البالغة من العمر 40 عاماً، ميتة في منزلها.

ووفق التقارير، فإنّ أحد أصدقائها (يرجّح ان يكون زوجها السابق) زارها في المنزل بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي؛ لأنه لم يسمع عنها أي شيء منذ أيام، وعندما وصل وجدها في حالة يرثى لها وفاقدة للوعي.

وقيل إن “جايميس”، التي لها تاريخ من النوبات، كانت مصابة بنوبة قلبية عندما وصل هذا الصديق، وبعد ساعات قليلة تم إعلان وفاتها رسميا من قبل السلطات المختصة، ولا زالت التحقيقات جارية.

وقال صديق “جايميس”، إنه يتوقع أن تكون صديقته قد توفت قبل وصوله بحوالي 12 ساعة دون أن يشعر بها أحد كونها تعيش بمفردها، موضحًا أنه قام بإبلاغ الشرطة التي تأكدت من عدم وجود أي محاولات للسرقة أو القتل.

وأوضح أن الطب الشرعي في ولاية كاليفورنيا سوف يتولي عملية تشريح جثة جيسيكا جايميس للتعرف على سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبه جنائية حول وفاتها.

في المقابل أوضح أحد محققي مقاطعة لوس أنجلوس التي شهدت وفاة جيسيكا جايميس، في تصريحات إعلامية، أن تشريح الجثة معلق، بسبب العثور على بعض الأدوية التي كانت تتعاطها الممثلة كونها كانت تعاني منمشاكل صحية كثيرة، مشيرًا إلى احتمالية تعرضها لنوبة قلبية ولم تجد أحدا يسعفها على الفور.