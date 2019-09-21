“شاهد” فيديو نادر لوالدة الأمير السعودي الوليد بن طلال “اللبنانية” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الوليد في الفيديو الذي نشرته صحيفة “المدينة” السعودية اليوم السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع والدته ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

#شاهد



#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح



نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال

شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله



تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م

أنجبت ثلاثة وهم

الأمير الوليد

والأمير خالد

والاميرة ريما #المملكة

. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019

وتزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.