الوليد بن طلال
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“شاهد” فيديو نادر لوالدة الأمير السعودي الوليد بن طلال “اللبنانية” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتب وطن
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تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو لرجل الأعمال السعودي الأمير مع والدته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الوليد في الفيديو الذي نشرته صحيفة “المدينة” اليوم السبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع والدته ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

وتزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

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