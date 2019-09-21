Galleryالهدهد

“شاهد” “إلى جانب أهل بيت رسول الله وكبار الصحابة”! .. دفن الرئيس التونسي “بن علي” في مقبرة البقيع يُثير غضباً

كتب وطن
0

انتقد مغرّدون دفن السلطات الرئيس التونسي المخلوع في مقابر البقيع بالمدينة المنورة .

 

وقالوا إنّ “المقبرة التي تضم جثامين طاهرة لـ 10 آلاف صحابي، يُمنع على المسلمين الدفن فيها بحجة امتلائها، بينما يُدفن فيها زين العابدين بن علي”.

 

وشُيع “بن علي” بعد ظهر السبت في المدينة المنورة، ودفن في التي دُفن فيها العديد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبار الصحابة

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات الأشخاص شاركوا في تشييع الجنازة، من بينهم صهره سليم شيبوب وأفراد من أسرته.

وكتب صهر الراحل كريم الغربي -الذي يعيش أيضا في السعودية- على حسابه في موقع إنستغرام أن بن علي لم يوص بدفنه في تونس.

وكان بن علي توفي الخميس في منفاه بالمملكة عن سن ناهزت 83 عاما بعد صراع مع المرض، وهو الذي هرب من تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بعد شهر من اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه، والذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 23 عاما.

وغاب خبر بن علي عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية، وحملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما غاب خبر وفاته ودفنه عن وسائل الإعلام السعودية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” فيديو نادر لوالدة الأمير السعودي الوليد بن طلال…

الهدهد

موقف مفاجئ .. الحوثيون يوقفون قصف السعودية بطائرات مسيرة وكلّ أشكال الإستهداف…

تقارير

اختطفوه بعد صلاة الفجر.. من هو “الخضري” القيادي بحماس .. ولماذا زجّت به…

الهدهد

تويتر يوجّه ضربة قاضية لآلاف الحسابات الإماراتية والسعودية تنشر أكاذيب عن قطر واليمن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.