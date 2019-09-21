“شاهد” “إلى جانب أهل بيت رسول الله وكبار الصحابة”! .. دفن الرئيس التونسي “بن علي” في مقبرة البقيع يُثير غضباً

انتقد مغرّدون دفن السلطات السعودية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مقابر البقيع بالمدينة المنورة .

وقالوا إنّ “المقبرة التي تضم جثامين طاهرة لـ 10 آلاف صحابي، يُمنع على المسلمين الدفن فيها بحجة امتلائها، بينما يُدفن فيها زين العابدين بن علي”.

خبر : زين العابدين بن علي يُدفن في مقابر البقيع بالمدينة المنورة !!



المقبرة التي تضم جثامين طاهرة ل 10 آلاف صحابي ، ويُمنع على المسلمين الدفن فيها بحجة امتلائها !!!

يُدفن فيها هذا الطاغوت عدوّ الله والاسلام والمسلمين pic.twitter.com/UyEjm8GBdH — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) September 21, 2019

وشُيع “بن علي” بعد ظهر السبت في المدينة المنورة، ودفن في مقبرة البقيع التي دُفن فيها العديد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبار الصحابة

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات الأشخاص شاركوا في تشييع الجنازة، من بينهم صهره سليم شيبوب وأفراد من أسرته.

في غياب رؤساء الدول والحرس الخاص ، والوزراء ، والبطانة والأصدقاء والأحباب والأولاد



مجموعة متطوعة لا تتعدى العشرات تُشيّع طاغوت #تونس بن علي



ولو لم يتم الصلاة عليه بالحرم النبوي الشريف لما التفت اليه أحد



( ما أغنى عني ماليَهْ ، هلَكَ عني سُلطانيهْ )



صدق ربي صدق ربي pic.twitter.com/jVdMGgDpsJ — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) September 22, 2019

وكتب صهر الراحل كريم الغربي -الذي يعيش أيضا في السعودية- على حسابه في موقع إنستغرام أن بن علي لم يوص بدفنه في تونس.

وكان بن علي توفي الخميس في منفاه بالمملكة عن سن ناهزت 83 عاما بعد صراع مع المرض، وهو الذي هرب من تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بعد شهر من اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه، والذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 23 عاما.

وغاب خبر وفاة بن علي عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية، وحملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما غاب خبر وفاته ودفنه عن وسائل الإعلام السعودية.

يريدون ان يرفعوا درجة الطغاة الى درجة الصحابة والرسل وماهم بمفازة بل انهم الاخسرين الذين ضل سعيهم — خوله (@Khola112) September 22, 2019