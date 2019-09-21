خاشقجي يظهر بثورة مصر.. وائل غنيم يمهل السيسي ونجله محمود 24 ساعة “وقد أعذر من أنذر”

هدد الناشط المصري البارز وائل غنيم مفجر ثورة يناير 2011، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ونجله محمود المتحكم بجهاز المخابرات باتخاذ إجراءات خطيرة لن تخطر على بالهم إذا لم يفرجوا عن أخيه حازم الذي اعتقلته السلطات قبل يومين.

“غنيم” وفي منشور له على صفحته الشخصية بفيس بوك رصدته (وطن)، أعلن أنه بصدد تقديم شكوي دولية ضد السفارة المصرية بتهمة تهديد شخص موجود بأمريكا.

وطالب غنيم من السيسي الاستجابة وإلا سيجعل قضيته مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي لتصبح قضية دولية.

دلوقتي أنا بدأت في الاستعلام عن الاجراءات القانونية اللي ممكن أتخذها ضد السفارة المصرية ممثلة في مسؤول الأمن بالسفارة… Posted by Wael Ghonim on Saturday, September 21, 2019

وجاء نص منشور غنيم: “دلوقتي أنا بدأت في الاستعلام عن الاجراءات القانونية اللي ممكن أتخذها ضد السفارة المصرية ممثلة في مسؤول الأمن بالسفارة شريف زهران (اللي ممكن يبقى اسمه مش شريف ولا زهران بس هيتجاب برضه).

الاجراءات دي هتزنق المدعو شريف زهران لأنه هيبقى خايف على نفسه وعايز يسيب أمريكا عشان ميتحققش معاه في اللي عمله. لأن قضية إن سفارة تتصل بشخص تهدده جوه أمريكا هو اعتداء على القانون الأمريكي وممكن يعمل أزمة دبلوماسية.

المخابرات المصرية من ذكاءها الحاد بعد ما هددوني بعديها بكام ساعة خطفوا أخويا من البيت، وبالتالي أنا أقدر أتحرك بشكل قانوني وفيه كتير من المكاتب في واشنطن زي ما السيسي بيه وابنه عارفين يتمنوا بس يشتغلوا على حاجة زي كده. أنا بيوصلني يوميا ايميلات من ناس بتتضامن من كل حتة. وفيه عضو اتحاد أوروبي كتبت تعليق بيطالب بمحاسبتكم على الاجرام اللي بتعملوه.

أنا بقول لك يا سيسي إنت وابنك، ياللي متعرفوش أصول ولاد الأصول، احترموا نفسكم وبلاش تجبروني أبدأ أتحرك بإجراءات قانونية ضد سفارة بلدي في قضية هتبقى قضية رأي عام أمريكي خاصة بعد مقتل جمال خاشقجي. إسراء بنتي وإلكا مامتها وآدم إبني بيتكلموا انجليزي بطلاقة وهيقدروا يحكوا للشعب الأمريكي ايه اللي حصل في أبوهم من النظام المصري وايه اللي حصل لعمهم وجدتهم وجدهم. وبالمناسبة واحد من أصدقائي الشخصيين شغال مذيع في قناة فوكس، يعني حتى الجمهوريين هتلاقيني عندهم.

أنا والله مش باهدد، ده أنا بافضح خطتي عشان خاطر مصر والمصحف الشريف وأمي حبيبتي اللي مربياني وأبويا اللي معلمني أحب بلدي. وبقول لك انك مهما حاولت تقاومني هتخسر. ليه؟ عشان الحل الوحيد هو انك تقتلني وانت اجبن من كده عشان أنا في أمريكا.

قدامكم ٢٤ ساعة .. والطلب واضح وطلب يرضاه ولاد الأصول: طالما خطفتوا أخويا أنا معدتش مآمن ليكم. عايز أبويا وأمي وأخويا يركبوا أول طيارة على كاليفورنيا. وقد أعذر من أنذر”

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة، مطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد رأس النظام المصري، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر.