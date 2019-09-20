مشاهد دمار خلفته هجمات أرامكو
مشاهد دمار خلفته هجمات أرامكو
تقارير

ضربة “أرامكو” أفقدت “بن سلمان” صوابه.. هذا ما فعله مع الأسر الغنية في السعودية بعد الهجوم!

كتب وطن
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نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا على صفحتها الأولى بعنوان “ تجبر عائلات غنية على الاستثمار في اكتتاب” شركة المرتقب.

 

وتقول الجريدة إن المملكة تضغط على لشراء الحصص الأولية التي ستطرح من شركة النفط الوطنية “أرامكو” لكي يتسنى للمملكة أن تصل بتقدير مالي لأصول الشركة بالكامل يصل إلى 2 تريليون دولار، كما قال ولي العهد الأمير في وقت سابق.

 

وتنقل الجريدة عن ثمانية أشخاص مقربين من المفاوضات بين حكومة المملكة وبعض الأسر السعودية المعروفة بالثراء قولهم إن الهدف من الضغط على هذه الأسر لشراء حصص في أرامكو بمجرد طرحها في أسواق الأسهم العالمية هو بناء صورة من الثقة في أسهم وأصول الشركة التي تضررت مؤخرا بالهجوم الذي تم على منشأتين تابعتين لها شرقي البلاد.

 

ويوضح التقرير أن الكثير من هذه الأسر تعرض أفراد بارزين من أبنائها للاعتقال لفترات في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض خلال عامي 2017 و2018 فيما سمتها المملكة أنها “حملة على الفساد”.

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