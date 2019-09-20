شاهد| أحمد الفيشاوي “لا يخجل ولا تهمّه الإنتقادات” .. أمسك زوجته واحتضنها وقبّلها بحميميّة أمام المصوّرين!

عاد الفنان المصريّ أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل مجدداً، بتصرّف حميميّ مع زوجته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت الخميس 19 سبتمبر.

وأقدمَ “الفيشاوي” على تقبيل زوجته أمام المصورين بطريقة حميمية، في مشهد أثار جدلاً، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات.

وعرضت مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة التي تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حتى 27 سبتمبر الجاري.

وتلك ليست المرّة الأولى التي يقبّل فيها “الفيشاوي” زوجته في مهرجان الجونة، إذا سبق وأن أقدمَ على نفس التصرف في الدورات السابقة للمهرجان.

كان الفيشاوي وزوجته حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً بعد تبادل القبلات والأحضان

على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.