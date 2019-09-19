ما قصة السفن الكهربائية التي ذكرها.. وليد جنبلاط يكشف عما سيحصل في الخليج قريبا

علق النائب السابق، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، الخميس، على أحداث ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وعملية الرد التي تستعد الرياض وحلفاؤها لتوجيهها للمسؤول عن الهجوم.

غرد جنبلاط على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “يبدو أن حريقا كبيرا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها”.

يبدو ان حريقا كبيرا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الاميركية الايرانية التي سيدفع العرب ثمنها .لذا فان اي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة اننا نسمع بان سفنا كهربائيةجديدة اتية pic.twitter.com/G45miG4asL — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 19, 2019

وأضاف جنبلاط قائلا “لذا فإن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة اننا نسمع بان سفنا كهربائية جديدة آتية”.

وتبنت جماعة “أنصار الله”، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.