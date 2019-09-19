وليد جنبلاط
الهدهد

ما قصة السفن الكهربائية التي ذكرها.. وليد جنبلاط يكشف عما سيحصل في الخليج قريبا

كتب وطن
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علق النائب السابق، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، ، الخميس، على أحداث ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية وعملية الرد التي تستعد الرياض وحلفاؤها لتوجيهها للمسؤول عن الهجوم.

غرد جنبلاط على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “يبدو أن حريقا كبيرا سيشب في نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها”.

وأضاف جنبلاط قائلا “لذا فإن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة اننا نسمع بان سفنا كهربائية جديدة آتية”.

وتبنت جماعة “أنصار الله”، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

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