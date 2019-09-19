“شاهد” مسؤول ليبي جعل سفير الإمارات يتصبب عرقا في جنيف.. فضحية بجلاجل على الهواء مباشرة

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر مسؤول ليبي يهاجم الإمارات وسياساتها، في ندوة نظمها السفير الإماراتي بجنيف حول حقوق الطفل، ما وضع سفير عيال زايد في موقف محرج.

الندوة المنعقدة كانت تدور حول حقوق الطفل وتحدث السفير الإماراتي عن حياة الأطفال ببلاده كنموذج.

السفير الإماراتي في جنيف مسوي ندوة حول حقوق الطفل ويتحدث عن الامارات نموذجا ، وكانت هاذي المدخلات عليه #طرد_الامارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/YXLS9ecNth — D.n.alqhatani (@nasserqhatani76) September 18, 2019

المسؤول الليبي استنكر التناقض الكبير في السياسة الإماراتية ولم يستطع الصمت، وتساءل: كيف تتفاخر الإمارات بحقوق الطفل في بلادها ثم تقصف أطفال اليمن وتجند أطفال السودان للمحاربة بالوكالة نيابة عنها في ليبيا واليمن.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين النشطاء الذي هاجموا السياسة الإماراتية، ودعموا مداخلة المسؤول الليبي.

الإمارات دولة داعمة للإرهاب

فكيف ارهابي يحارب إرهابي

بس السؤال لماذا تظهر داعش في المناطق التي تتدخل فيها الإمارات؟

بالنسبة لليمن لم تقدم له سوى الخراب والدمار ومحاربة من يحاربون الإرهاب

دعمت افراد وجماعات في لوائح الارهاب وما زالت#الإمارات_تدعم_الإرهاب — عمر العقيلي (@Ff5ri6Y5WrsR5G6) September 19, 2019

هذا المسؤول الليبي فضح الإمارات وفند كذبهم — nadd (@nadd15802776) September 18, 2019

فى منتصف الجبهه يا ولد ليبيا ،، الامارات تقف وراء مشاكل كثيره ،، — اما قطر فوق ولا مالنا خانه (@ANTHA_9BRE) September 18, 2019

وقبل أيام دشن ناشطون ومغردون يمنيون حملات وتظاهرات الكترونية بعنوان “بن زايد مجرم حرب” عقب جريمة قتل الطفل مبروك محمد الحزيف من المحويت في عدن مع اخرين من قبل مليشات الامارات بطريقة بشعة استنفر فيها آلاف المغردين غضباً يطالبون بمحاكمة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على جرائم ضد الانسانية والطفولة.

وبلغ عدد تغريدات الحملة حتى الان في ترند تويتر ٣٧ الف تغريده باللغتين العربية والإنجليزية وعمل إشارات للمنظمات الدولية وجهات سياسية ذات تاثير في القرار الدولي كما احتوت الحملة على فيديوهات وصور وكاريكاتير.

وقال منظم الحملة الصحفي انيس منصور الصبيحي ان هناك حملات اعلامية يمنية واسعه مع أطفال اليمن آخرهم طفل المحويت الذين قتلتهم مليشا محمد بن زايد ودعوات لمحاكمته كمجرم حرب.

وتابع أن استمرار فضح إجرام بن زايد مهمة وواجب انساني وإعلامي على كل قلم حر ففي الوقت الذي يقتل “محمد بن زايد” أطفال اليمن بأبشع الطرق الوحشية، يُغرّد بالأمس اعتزازه بأطفال الكهف التايلندي وسعادته بنجاح عملية إنقاذهم إنسانية مزيفة ودونية رخيصة.