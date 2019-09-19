باحث سعودي يمسح الأرض بـ”إعلامي مطبل للنظام” بعد تفاخره بـ”ربطة عنق” وزير الخارجية الأمريكي!

أثار الاعلامي السعودي، عضوان الأحمري، جدلاً واسعاً، في تغريدة أطلقها تفاخر عبرها بـ”ربطة عنق” وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الخضراء), والذي تباهى بها لأنها- حسب اعتقاده- ترمز لأمور كثيرة.

وقال الاحمري في تغريدة رصدتها “وطن”، ربطة عنق مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي لدى لقاءه ولي العهد السعودي خضراء.. يقول الصديق الخبير أنها رمزية ولها معنى، وهي رسالة للآخر بالتضامن والتعاون التام مع السعودية. هكذا قال ورأى.!!

ربطة عنق مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي لدى لقاءه ولي العهد السعودي خضراء: يقول الصديق الخبير أنها رمزية ولها معنى، وهي رسالة للآخر بالتضامن والتعاون التام مع السعودية. هكذا قال ورأى. pic.twitter.com/kStp0dCOx6 — عضوان الأحمري (@Adhwan) September 19, 2019

ومن جانبه تصدى الباحث السعودي والناشط المهتم في شؤون الخليج السياسية، فهد الغفيلي، لتغريدة الأحمري قائلاً له بسخرية.. (وقال خبير آخر أن اللون الأسود لزيه الرسمي دليل على النفط الذي سيدفع ثمنه ابن سلمان مقابل الحماية. هكذا قال ورأى).

وأضاف مخاطباً الأحمري حسب ما رصدت “وطن”، :” كفاكم تطبيل وسُخف .. الموضوع الذي جاء من أجله بومبيو هو أمن تدفق النفط ويتعلق بالأمن القومي السعودي.. وأنت تنظر إلى ربطة العنق!”.

وقال خبير آخر أن اللون الأسود لزيه الرسمي دليل على النفط الذي سيدفع ثمنه ابن سلمان مقابل الحماية. هكذا قال ورأى.

كفاكم تطبيل وسُخف .. الموضوع الذي جاء من أجله بومبيو هو أمن تدفق النفط ويتعلق بالامن القومي السعودي.. وأنت تنظر إلى ربطة العنق! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) September 19, 2019

وكان وزير الخارجية الأمريكي ، إن الولايات المتحدة تؤيد “حق السعودية في الدفاع عن نفسها”، وذلك عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشدد بومبيو في تغريدة على تويتر يوم الخميس، “لن يتم التسامح” مع سلوك إيران في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير منفصل عن الاجتماع أن بومبيو أدان الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وأيد دعوة السعودية لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات.

ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع مع بومبيو أن الهجمات تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بإمدادات الطاقة العالمية واقتصادها.