مذيعة سعودية جريئة تفضح “عبد الدرهم” عمرو أديب وتثير جنون تركي آل الشيخ الذي هددها بالمنشار

شنت المذيعة والروائية السعودية، سمر المقرن، هجوما عنيفا على الإعلامي المصري ومقدم البرامج عبر قناة “إم بي سي” السعودية عمرو أديب، ووصفته بأنه يسعى للمال السعودي فقط وإذا توقف سوف ينقلب ما أغضب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وأثار جنونه.

وهاجمت “المقرن” إحدى مذيعات برنامج “كلام نواعم” تغريدة لتركي آل الشيخ نشر فيها مقطع مصور لأديب، واستنكرت عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، حيث أنه يسعى إلى “الدراهم” فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت. أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى، على حد تعبيرها.

ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OxfEx1zpto — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

فرد آل الشيخ: “ما اسمح لك… ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى”.

وكان الإعلامي المصري قد عرض في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر برنامج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ 89، التي يترأسها تركي آل الشيخ.

وتحدث أديب عن البرنامج الذي تجري فعالياته في جميع مدن المملكة، والذي يستحقه الشعب السعودي، بينما لا تتضمن هذه الفعاليات حفلات موسيقية وغنائية فحسب، على حد تعبير الإعلامي المصري، بل تتضمن ألعابا نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.

وأكّد عمرو أديب على أن قوة المنطقة العربية إنما تستند إلى قوة المثلث: مصر والسعودية والإمارات، وهو مثلث في غاية الأهمية.

وكان أديب قد انضم لأسرة “إم بي سي” السعودية بعد أن قدم له تركي آل الشيخ عقد تجاوزت قيمته 3 ملايين دولار ما جعله أغلى مذيع بالشرق الأوسط، وتسبب ذلك في هجوم عنيف عليه ووصف النشطاء له بأنه (بقرة اشتراها تركي آل الشيخ).