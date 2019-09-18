الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها عند السفر إلى السعودية العظمى وهذا ما قالته عن مطار أبها الدولي

حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على “توخي المزيد من الحذر” لدى السفر إلى السعودية.

وذكرت الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن “أفراد البعثة الأمريكية وعائلاتهم غير مسموح لهم باستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة”.

وكان مطار أبها تعرض لهجمات متكررة من طائرات مسيرة وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن “مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها”، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة “أنصار الله” اليمنية، إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.