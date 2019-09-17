كاتب عُماني: متى نصحو من غفلتنا.. ترامب المستفيد الأول من تفجيرات أرامكو و”المتغطي بأمريكا عريان”

أكد الكاتب والناشط العُماني المعروف عباس المسكري، أن المستفيد الأول من الأزمة والخلافات في الخليج هي أمريكا مؤكدا أنها لن تسمح بأي مصالحة خليجية إيرانية في ظل وجود قطرة نفط في أراضينا الخليجية، حسب وصفه.

وتساءل “المسكري” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”متى نصحو من غفلتنا لندرك أن ما يجري في المنطقة بتخطيط صهيو أمريكي وبتنفيذ عملاء منبطحين لهم؟”

متى نصحو من غفلتنا لندرك إن ما يجري في المنطقة بتخطيط صهيوأمريكي وبتنفيذ عملاء منبطحين لهم؟أمريكا لن تسمح بأي مصالحة خليجية إيرانية في ظل وجود قطرة نفط في أراضينا الخليجية ولن تمد يدها لضرب إيران لأنها جعلت منها الفزاعة التي تخوفنا بها والوسيلة التي تجعلها شرطي حامي حمى المنطقة — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 17, 2019

وأوضح:”أمريكا لن تسمح بأي مصالحة خليجية إيرانية في ظل وجود قطرة نفط في أراضينا الخليجية ولن تمد يدها لضرب إيران لأنها جعلت منها الفزاعة التي تخوفنا بها والوسيلة التي تجعلها شرطي حامي حمى المنطقة”

وأضاف الكاتب العُماني أن المستفيد الأول من الوضع المتأزم للخليج هو النظام الصهيو أمريكي ونحن نعتقد أن هذا النظام هو الذي يحمينا ويثبت كراسينا بينما لو فقط نشفت آبارنا سيتركنا ويلقي بنا مثلما تلقى الفريسة للسباع.

علينا أن نجلس فيما بيننا لنفكر قليلا عن المستفيد من كل ما يجري والمجنون الذي في المصحة لو سألته من المستفيد لقال لك النظام الصهيوأمريكي إلا نحن من ندعي إننا عقلاء نعتقد إن هذا النظام هو الذي يحمينا ويثبت كراسينا بينما لو فقط نشفت آبارنا سيتركنا ويلقي بنا مثلما تلقى الفريسة للسباع — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 17, 2019

وشبه “المسكري” المتلحف بالرداء الأمريكي مثل الذي ينام في صحارء قاحلة عاري الجسد تلهفه الشمس.

المتلحف بالرداء الأمريكي مثل الذي ينام في صحارء قاحلة عاري الجسد تلهفه الشمس اليوم أمريكا تعرض ضخ مخزونها النفطي لتغطية السوق وطبعا ليس مجانا بل لتستفيد من أرتفاع الاسعار جراء تفجيرات أرامكو وهنا نعود لنفس السؤآل من المستفيد مما يجري في المنطقة ومن له مصلحة استمرارية تردي الأوضاع — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) September 17, 2019

وتابع مؤكدا أن ترامب هو المستفيد الأول من تفجيرات أرامكو السعودية:”اليوم أمريكا تعرض ضخ مخزونها النفطي لتغطية السوق وطبعا ليس مجانا بل لتستفيد من ارتفاع الاسعار جراء تفجيرات أرامكو وهنا نعود لنفس السؤآل من المستفيد مما يجري في المنطقة ومن له مصلحة استمرارية تردي الأوضاع”

وتبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن “مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها”، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة “أنصار الله” اليمنية، إيرانية الصنع من طراز “أبابيل”.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وصرحت الخارجية في بيان لها أن “العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووصفت الخارجية الهجوم بأنه “اعتداء تخريبي غير مسبوق”، وأنه نتج عنه توقف نحو 50 % من إنتاج شركة أرامكو.

وأكدت “أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية”.