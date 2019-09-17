في الدولة “السعادة”.. مرشح لانتخابات المجلس الوطني ينسحب بسبب منعه من طرح هذه القضايا

أعلن المرشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات غيث عبد الله، انسحابه من الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال في تغريدة على حسابه في توتير، أمس الإثنين، “بدأت حملتي الانتخابية بمناقشة قضايا وطنية جادة كتطوير المجلس الوطني بصلاحيات تشريعية ورفع سقف حرية التعبير والنقد البناء، وفي أول أسبوع وجدت قيودا على طرح هذه القضايا كمرشح. لذلك قررت الانسحاب بدل السير بحملة انتخابية تقليدية. أشكر من تفاعل معي ودعم ترشحي”.

بدأت حملتي الانتخابية بمناقشة قضايا وطنية جادة كتطوير المجلس الوطني بصلاحيات تشريعية ورفع سقف حرية التعبير والنقد البناء، وفي اول اسبوع وجدت قيود على طرح هذه القضايا كمرشح. لذلك قررت الانسحاب بدل السير بحملة انتخابية تقليدية. اشكر من تفاعل معي ودعم ترشحي.#انتخابات_المجلس_الوطني pic.twitter.com/0M2cf7acYK — Gaith Abdulla (@Gaith_Ab) September 16, 2019

وجاء في بيان نشره على صفحته “من غير المعقول عدم السماح لمرشح سياسي بطرح قضايا سياسية ووطنية جادة”.

وتابع “لقد تقدمت للانتخابات من منطلق تمثيل جيل إماراتي راغب في مناقشة قضايا وطنية وسياسية، والأجيال القادمة تحتاج أن يكون صوتها مسموعا في الأمور السياسية الاجتماعية المصيرية، مثل حرية المشاركة في العملية السياسية والتمكين وحرية التعبير والنقد البناء من منطلق الحرص على مستقبل وطنهم بأقل قدر من القيود التي واجهتها خلال حملتي الانتخابية”.

وفي رده على خيبة أمل متابعيه بسبب انسحابه، كتب عبدالله في تغريدة أخرى “لقد كان قرارا صعبا، لكنني أعتقد أنه كان من الصواب اتخاذه، فلم يكن من المنطقي بالنسبة لي أنه لم يكن لدي الحق في مناقشة السياسة كمرشح سياسي.. أشعر بكم أيها الرفاق وهذه ليست النهاية”.