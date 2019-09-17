“شاهد” كويتية تستشيط غضبا وتناشد حكومتها وقف المساعدات لمصر: أبناء الكويت أولى من قصور السيسي

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا لفتاة كويتية، تهاجم النظام المصري وتناشد حكومتها وقف المساعدات لهذا النظام بعد اعتراف عبدالفتاح السيسي باستخدام هذه المليارات في بناء قصور الرئاسة.

وقالت الفتاة الكويتية في المقطع المصور الذي أحدث ضجة كبيرة مخاطبة الحكومة: “لما انتوا توزعون قروض ومنح وهبات حق الدول ما قلنا شيء سياسة خارجية، لكن لما يصرح رئيس دولة إنه بيبني بالمنح والقروض قصور يقى لا لازم نتوقف الكويتي أولى شوارع الكويت أولى التنمية أولى”

وتساءلت مستنكرة:”ليه أحط فلوس الكويت للقصور والدولة دي أساسا ـ تقصد مصر ـ مليئة بالقصور الفلوس دي أولى بيه الشعب الكويتي ومشاريع التنمية”

واعترف الجنرال عبد الفتاح السيسي، قبل يومين بمضمون الفيديوهات التي بثها مؤخرا المقاول المصري محمد علي الذي كان مقربا من الجيش ونفذ العديد من الإنشاءات لصالح المؤسسة العسكرية أهمها عدد من القصور الرئاسية.

لكن السيسي بادر إلى استخدام لغة المؤامرة محذرا مما اعتبره مؤامرة لـ”تشوية جهود الجيش، وتغيير حكم مصر”.ويعد اعتراف السيسي أول رد ضمني على اتهامات المقاول محمد علي.

وأقر السيسي ببناء قصور رئاسية جديدة، مؤكدا أنه سيواصل بناء المزيد “لأنه يبني دولة جديدة” لكل المصريين وليس لنفسه.وقال السيسي: “أقول للمصريين عندكم خيارين يا تستسلمون لهم ويحكمون مصر أو توقفوا (في وجههم)”، مؤكدا أنهم يريدون أن “يسقطوا مصر”.

وأضاف: “طاب حد (شخص) يجي (يأتي) يشوهك ويقلقك ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر”. محذرا من تكرار سيناريو سوريا.

وخلال الأيام الماضية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي، وحازت على اهتمام المصريين وأكد علي وجود وقائع فساد كبرى، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة ووجّه علي اتهامات للسيسي وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وحصلت “الجزيرة” على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا ليكون مقرا لإقامة السيسي.

يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه.