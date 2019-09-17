“شاهد” تصريحات خطيرة لسياسي سعودي على “روتانا خليجية” قد تذهب به وراء الشمس

أثار تحليل شجاع وواقعي لمحلل سياسي سعودي ظهر على شاشة “روتانا خليجية” عن أوضاع المملكة الحالية إعجاب السعوديين، الذين نشروا المقطع على نطاق واسع بينما حذره آخرون من أن شجاعته تلك قد تذهب به وراء الشمس، حسب وصفهم.

وظهر السياسي السعودي على شاشة “روتانا خليجية” عبر برنامج “الأسبوع في ساعة” ينتقد سياسات المملكة وخوضها حرب اليمن التي كبدت السعودية خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخها.

وقال:”انا لست من مؤججي الحرب ولا أتمناها كما امر الرسول، بلأ اتمنى ان تحل القضية سياسيا وليس بالحرب نحن الان في حرب مع اليمن أنهكتنا سياسا وامنيا واقتصاديا”

وتابع ملمحا لدور الإمارات في توريط السعودية بهذه الحرب:”ونحن لسنا جاهزين لفتح جبهة في الشمال ولا نتعلم الدرس وترامب استهلكنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا فيجب ان نراجع تقنيتنا ونطور أسلحتنا ونراج شراكتنا في المنطقة وأولوياتنا.

ورغم خبرتهم السابقة في حروب اليمن “الفاشلة”، لم يتوقع المسؤولون العسكريون والسياسيون بالسعودية أن يتحول التدخل إلى ورطة كبرى تكلفهم الكثير على الصعيد العسكري والاقتصادي، واستنزاف مستمر، ولا سيما مع إصرار الحوثيين على إثبات طول نفسهم.

وتختلف التقديرات بشأن الخسائر السعودية جراء الحرب التي دخلت عامها الخامس دون أفق واضح للحسم العسكري، لكن معظم الأرقام والتقديرات تؤكد انعكاساتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السعودي، وبالتالي على الوضع الاجتماعي والسياسي.

وزاد الحوثيون الضغوط مع نقل المعارك إلى الداخل السعودي عبر اختراقهم الحدود الجنوبية في المملكة في جازان وعسير ونجران وهجماتهم المتكررة التي تحولت إلى نزيف مستمر للقوات السعودية على الصعيد البشري والمادي، أو تركيزهم على استهداف مواقع إستراتيجية سعودية بالصواريخ البالستية.

وكان آخر هذه الهجمات على معمل تكرير النفط الضخم التابع لأارمكو بمدينة بقيق والذي تسبب في خسائر فادحة للسعودية، وأوقف نصف انتاجها من النفط.